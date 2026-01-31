"משנה מקום משנה מזל": אדלסון עקץ את ינאי

הפועל ירושלים שוב ניצחה את הפועל תל אביב, הפעם 83:93 גדול במעמד רבע גמר גביע המדינה. הירושלמים המשיכו לשלב ארבע האחרונות, בעוד האדומים של דימיטריס איטודיס הודחו.

מה שגנב את הפוקוס במחצית הראשונה של המשחק, היה האירוע עם עופר ינאי. בעלי הפועל ת”א צילם את מאמן ירושלים יונתן אלון בכל פעם שהוא עבר את הקו, מה שעורר סערה בהיכל מנורה וגרם לשופטים להרחיקו. ינאי סירב לצאת, השופטים עצרו את המפגש שחודש רק לאחר שעופר עלה ליציע.

“זה טכני אגב”, כתב ינאי בסרטון באינסטגרם שלו, כאשר בעלי הפועל ירושלים, מתן אדלסון, הגיב בציוץ בטוויטר בסוף הניצחון של המועדון שלו בעקיצה לינאי שצפה ביתר המשחק מהיציע: “משנה מקום משנה מזל...”.