לקראת שבוע מיוחד: הדילמה של מכבי חיפה

מכבי חיפה חוזרת לנצח עם 2:3 על עירוני טבריה באצטדיון סמי עופר, במשחק שבו היו לא מעט ליקויים בהגנה אבל בסופו של דבר קנג׳י גורה וקני סייף עשו את העבודה. פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב מסכם את המשחק ומביט לעבר הגביע.

השחקנים שבלטו לטובה ומי אכזבו, היכולת החלשה במרכז השדה שגרמה לכל הצרות במשחק ההגנה, מי צריך לשחק באמצע הקישור, היכולת הגבוהה של קנג׳י גורה וקני סייף, ארבעה מהתינוקות קיבלו דקות אבל מי מהם יקבל שחרור לקבוצת הנוער למשחק נגד ברצלונה השבוע?

וגם: הגעתו של מנואל בנסון, למה המאמן הצהיר כי משחק הגביע נגד כפר קאסם הוא משחק העונה של הקבוצה, ההצעה המיוחדת לברק בכר שרוצה גביע, והתשובה לחיים לוינסון לגבי נבות רטנר.