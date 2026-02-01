יום ראשון, 01.02.2026 שעה 06:25
ססואולו וצסק"א מוסקבה הביעו עניין באסאנטה

מגן מכבי ת"א עורר עניין רב אך מעדיף לסיים את העונה בקבוצה, תג המחיר הצפוי יהיה גבוה. דיילה יעביר את האימון המסכם לפני ק"ש מחר, וגם: מצב הסגל

מכבי תל אביב אומנם לא חווה עונה טובה, אבל שחקניה הצעירים ממשיכים לצוד את העין באירופה כאשר הבלם/מגן ההולנדי, טייריס אסאנטה, זכה להתעניינות רצינית מאוד בחלון הנוכחי אך לא צפוי לעבור לפני תום העונה על פי הערכות. בין השמות הבולטים שהביעו רשמי נמצאות ססואולו האיטלקית וצסק"א מוסקבה הרוסית.

למרות ההתעניינות הגוברת, נראה כי מעבר בחלון הנוכחי אינו עומד על הפרק. השחקן נהנה מאוד בתל אביב ומתפקידו במכבי ת”א. נראה כי הוא שואף לסיים את העונה הנוכחית בקריית שלום לפני שיחשוב על היעד הבא.

מעקב איטלקי ותג מחיר יוקרתי

מלבד ססואולו, אחרי אסאנטה קיים מעקב הדוק של מספר קבוצות נוספות מהליגה האיטלקית, שרואות בו פוטנציאל פיזי וטכני שמתאים לסרייה א'. עם זאת, במידה ותגיע הצעה בקיץ, מכבי תל אביב לא צפויה לעשות חיים קלים לרוכשות. ההערכה היא שתג המחיר שיוצמד לאסאנטה יהיה גבוה משמעותית מהסכום בו נרכש, לאור גילו הצעיר וכמות המשחקים שרשם בקבוצה בליגה ובאירופה בתקופתו בצהוב.

היום: אימון מסכם הפעם בהדרכת דיילה

המאמן החדש, רוני דיילה, יעביר את אימון הערב (ראשון) של הקבוצה כאשר עוד קודם ידבר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק. אתמול דיילה התבונן בעיקר מהצד כאשר הקבוצה התאמנה עדיין עם דן רומן, שהיום למעשה חוזר רשמית לקבוצה הנוער.

אמיר סהיטי ערך אימון בכורה כאשר שגיב יחזקאל שב להתאמן, אך הקבוצה תגיע למשחק ללא עלי קמארה הפצוע, איסוף סיסוקו המורחק וגם רז שלמה בספק. עילאי בן סימון עזב אתמול את ספסל קבוצת הנוער שאירחה את בית”ר ירושלים וניצחה 3:6, ועשה דרכו לאימון לעיני דיילה כאשר קיימת אפשרות שהוא יקבל הזדמנות מול קריית שמונה לרשום דקות משמעותיות יותר בליגה. 

