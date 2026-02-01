יום ראשון, 01.02.2026 שעה 08:32
כדורסל ישראלי  >> גביע ווינר סל
גביע ווינר סל 25-26
 גביע ווינר סל 
00-00מכבי ת"א
 בית א' 
6210-2623הפועל ירושלים
5310-3034מכבי ראשל"צ
4246-2493הפועל ב"ש/דימונה
4273-2133עירוני רמת גן
 בית ב' 
5258-2593עירוני קריית אתא
4129-2172הפועל ת"א
2227-1502עירוני נס ציונה
 בית ג' 
4162-1732הפועל חולון
4231-2313אליצור נתניה
2163-1442הפועל גליל עליון
 בית ד' 
5247-2493בני הרצליה
3161-1742הפועל העמק
3162-1552מכבי רעננה

"משחק בלי דרך חזרה": מכבי מתכוננת לגביע

אחרי ההפסד לז'לגיריס בחמישי האחרון, החבורה של קטש תצא הערב למסע ההגנה על התואר נגד קריית אתא: "זו קבוצה מסוכנת, במשחק אחד הכל יכול לקרות"

|
שחקני מכבי תל אביב עם עודד קטש (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב עם עודד קטש (רועי כפיר)

מכבי תל אביב תתארח הערב (ראשון, 21:00) באולם רמז שם יפגשו את עירוני קריית אתא במסגרת רבע גמר גביע המדינה כאשר במועדון כבר קיימת דריכות לקראת המשחק ומבהירים שזהו “משחק שאין ממנו דרך חזרה”. 

החבורה של עודד קטש מגיעה למשחק החשוב לאחר ההפסד בחמישי האחרון לוולנסיה וכשביום שלישי הקרוב היא תארח את פרטיזן בלגרד במסגרת המחזור ה-26 של היורוליג, שיהיה גם תחילתו של שבוע משחקים כפול.

“אנחנו אחרי הפסד מעצבן מאוד וחשוב מאוד להיות מרוכזים ולשחק את הכדורסל שלנו” אמרו במכבי, בנוסף ציינו שהם מכוונים ללכת חזק פנימה ולשחק הגנה חזקה יותר במשחק הקרוב. “קריית אתא היא קבוצה מסוכנת שמשחקת עם המון התלהבות ובמשחק אחד הכל יכול לקרות, זו לא קלישאה, יהיה קשה מאוד ולא משנה כמה אנחנו טובים התקפית”, ציינו במועדון שם התייחסו שוב להגנה שבמידה ותאפשר ליריבתה להגיע לסקור גבוה הדבר עלול לסבך את הצהובים. “לשתי הקבוצות יש מטרה מול העיניים והיא הגביע” סיכמו.

תמיר בלאט וגתמיר בלאט וג'יילן הורד (רועי כפיר)

הצהובים, כאמור, ממש לא מקלים ראש ביריבתם, שמציגה העונה כדורסל די שונה מזה של שאר קבוצות הליגה, יעיל ומהיר ומבקש להיות דומה לזה של רמות אחרות ביבשת. עבור הצהובים, מדובר בתחילתו של מסע ההגנה על התואר בו זכו בשנה שעברה נגד הפועל ירושלים בפיס ארנה. 

מחזיקת הגביע תפתח את מסע ההגנה שלה לאחר הפסד בחמישי האחרון, וכשהיא בעיצומה של תקופה עמוסה מבחינת לוח המשחקים. השבוע, כאמור, הוא שבוע משחקים כפול בסימן סרבי, שמעבר למשחק מול פרטיזן בהיכל מנורה מבטחים, הצהובים יצאו לסרביה בהמשך שם יפגשו את הכוכב האדום בלגרד.

