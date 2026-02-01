"משחק בלי דרך חזרה": מכבי מתכוננת לגביע

מכבי תל אביב תתארח הערב (ראשון, 21:00) באולם רמז שם תפגוש את עירוני קריית אתא במסגרת רבע גמר גביע המדינה כאשר במועדון כבר קיימת דריכות לקראת המשחק ומבהירים שזהו “משחק שאין ממנו דרך חזרה”.

החבורה של עודד קטש מגיעה למשחק החשוב לאחר ההפסד בחמישי האחרון לוולנסיה וכשביום שלישי הקרוב היא תארח את פרטיזן בלגרד במסגרת המחזור ה-26 של היורוליג, שיהיה גם תחילתו של שבוע משחקים כפול.

“אנחנו אחרי הפסד מעצבן מאוד וחשוב מאוד להיות מרוכזים ולשחק את הכדורסל שלנו” אמרו במכבי, בנוסף ציינו שהם מכוונים ללכת חזק פנימה ולשחק הגנה חזקה יותר במשחק הקרוב. “קריית אתא היא קבוצה מסוכנת שמשחקת עם המון התלהבות ובמשחק אחד הכל יכול לקרות, זו לא קלישאה, יהיה קשה מאוד ולא משנה כמה אנחנו טובים התקפית”, ציינו במועדון שם התייחסו שוב להגנה שבמידה ותאפשר ליריבתה להגיע לסקור גבוה הדבר עלול לסבך את הצהובים. “לשתי הקבוצות יש מטרה מול העיניים והיא הגביע” סיכמו.

תמיר בלאט וג'יילן הורד (רועי כפיר)

הצהובים, כאמור, ממש לא מקלים ראש ביריבתם, שמציגה העונה כדורסל די שונה מזה של שאר קבוצות הליגה, יעיל ומהיר ומבקש להיות דומה לזה של רמות אחרות ביבשת. עבור הצהובים, מדובר בתחילתו של מסע ההגנה על התואר בו זכו בשנה שעברה נגד הפועל ירושלים בפיס ארנה.

מחזיקת הגביע תפתח את מסע ההגנה שלה לאחר הפסד בחמישי האחרון, וכשהיא בעיצומה של תקופה עמוסה מבחינת לוח המשחקים. השבוע, כאמור, הוא שבוע משחקים כפול בסימן סרבי, שמעבר למשחק מול פרטיזן בהיכל מנורה מבטחים, הצהובים יצאו לסרביה בהמשך שם יפגשו את הכוכב האדום בלגרד.