"הגול היה טוב, אבל רצינו יותר, צריכים להשתפר"

אמנם פיורנטינה סיימה הערב (שבת) את המשחק מול נאפולי בטעם חמוץ כשהפסידה 2:1, אבל הישראלים יכולים להתעודד מכך שאת השער היחיד בסגול כבש מנור סולומון, שחגג גול בכורה במדי הוויולה והרשים.

בסיום המשחק, התראיין סולומון לערוצים הרשמיים של המועדון ואמר: “אנחנו מאוכזבים. רצינו יותר מהמשחק הזה למרות שידענו שזה אחד המשחקים הכי קשים בעונה. יכולנו לכבוש יותר שערים במחצית השנייה. חבל, אבל נעבוד כדי להשתפר במה שעשינו”.

על מה הקבוצה צריכה לשפר: “אנחנו חייבים לדעת לנצל את ההזדמנויות שלנו. זה קשה לשחק נגד נאפולי וללחוץ אותה. עשינו את זה טוב בצורה חלקית ויצרנו מצבים, אבל אנחנו חייבים לעשות זאת טוב יותר. אנחנו משחקים בשבת בבית ונהיה חייבים לתת משחק טוב”.

על שער הבכורה שלו: “אני שמח, אבל זה חבל שלא הצלחנו להשוות. דחפנו וניסינו אבל לא הצלחנו. אנסה לעזור לקבוצה ככל שביכולתי. קיוויתי להוציא נקודה, אבל צריך להמשיך הלאה”.