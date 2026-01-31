ינאי הורחק וסירב לצאת, המשחק נעצר ואז חודש

נושא השיפוט בהפועל תל אביב הוא תמיד דבר בוער, והדבר נכון עוד יותר במשחקים נגד הפועל ירושלים. גם היום (שבת) במשחק רבע גמר גביע המדינה, אירוע השיפוט הוא דבר שהטריד את אנשי האדומים.

להבדיל מהכיסא הרגיל שלו מול הספסלים, הפעם בחר הבעלים של הפועל תל אביב, עופר ינאי, לשבת מאוד צמוד לספסל של הפועל ירושלים מאחורי מאמן הקבוצה מהבירה, יונתן אלון. ינאי אף העלה לאינסטגרם סרטון של זה ורשם: ״זה טכנית אגב״.

ינאי הוציא את הטלפון הנייד שלו בכל פעם שיונתן אלון עבר את קו המאמנים, במטרה לצלם את זה. האירוע קרה לא פעם ולא פעמיים כבר ברבע הראשון בהתמודדות, ויש לציין שאת אלון זה לא מטריד והוא לא הגיב לרגע. לאחר מכן, התרחשה שערורייה כאשר בעקבות ההתנהלות הזו ינאי הורחק וסירב לצאת.

בעקבות ההתעקשות של ינאי, המשחק בין האדומים לירושלמים הופסק ואף נראתה ירידה לחדר ההלבשה מצד השופטים וכמה שחקנים. בסופו של דבר, ינאי עלה ליציע והמשחק חודש לאחר כמה דקות.

עופר ינאי מצלם את יונתן אלון (חגי מיכאלי)

עופר ינאי עם יונתן אלון (חגי מיכאלי)

עופר ינאי מסרב לרדת מהפרקט (חגי מיכאלי)

המהומה סביב הספסל של הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)

עופר ינאי ביציע (חגי מיכאלי)

עופר ינאי ביציע (חגי מיכאלי)

רק 4,600 אוהדי הפועל ת”א הגיעו

בנושא אחר, אוהדי הפועל תל אביב שוב לא מגיעים במספרים שהתרגלנו אליהם בשנים האחרונות, כאשר אל המפגש נגד ירושלים הגיעו בסך הכל כ-5,600 צופים, כאשר למעלה מ-1,000 מהם של האורחת.