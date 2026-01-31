יום שבת, 31.01.2026 שעה 22:35
 מזרח 
74%5193-549847דטרויט פיסטונס
65%5234-561548בוסטון סלטיקס
62%5288-551648ניו יורק ניקס
57%5777-581151טורונטו ראפטורס
56%5826-591850קליבלנד קאבלירס
54%5522-554248פילדלפיה 76'
53%5223-522445אורלנדו מג'יק
51%5828-577849שיקגו בולס
48%5919-585450אטלנטה הוקס
46%5940-591850מיאמי היט
45%5813-594951שארלוט הורנטס
41%5301-511846מילווקי באקס
30%5371-511247ברוקלין נטס
27%5740-532548אינדיאנה פייסרס
26%5583-516146וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5308-579249אוקלהומה ת'אנדר
68%5743-594750דנבר נאגטס
67%5094-540146יוסטון רוקטס
67%5143-539346סן אנטוניו ספרס
62%5305-550248פיניקס סאנס
58%5759-593950מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
54%5568-548048לוס אנג'לס לייקרס
48%5108-511846לוס אנג'לס קליפרס
45%5781-567549פורטלנד בלייזרס
44%5511-547248דאלאס מאבריקס
34%5534-538347ממפיס גריזליס
31%6242-585849יוטה ג'אז
27%5811-550348ניו אורלינס פליקנס
26%6006-553050סקרמנטו קינגס

מילר הצטיין, שארלוט המשיכה בדהירה ע"ח הספרס

הפורוורד של ההורנטס הוביל את קבוצתו לניצחון מרשים ו-6 ברציפות עם 26 נקודות ב-106:111 על סן אנטוניו. הארפר קלע 20 נקודות עבור המפסידה מהמערב

ברנדון מילר (רויטרס)
ברנדון מילר (רויטרס)

מי יעצור את ההורנטס? במשחק המוקדם של היום (שבת) שארלוט המשיכה את המומנטום האדיר שלה עם ניצחון שישי ברציפות ו-106:111, כשהפעם הקורבן היו הספרס החזקים שספגו את הפסדם ה-16 מפתיחת העונה ב-NBA ונמצאים במקום השלישי במערב אחרי 48 משחקים.

ההורנטס מצדם עשו עוד צעד לעבר המקום העשירי והשיגו את הניצחון ה-22 העונה מול 28 הפסדים, אך כל הרוח הגבית והמומנטום לגמרי עם הקבוצה מהמזרח. מהרבע השני שארלוט לקחה את השליטה וברחה ליתרון דו ספרתי מבטיח, אולם הספרס לא אמרו נואש וברבע האחרון אף הורידו לפוזשן אחד עם פיגור מינמלי של 2 נקודות.

אבל בסוף המארחת עם הרבה אופי הצליחה לשמור על הניצחון בביתה, כשהקלע המוביל היה ברנדון מילר עם 26 נקודות, 8 כדורים חוזרים ו-2 אסיסטים. קולין סקסטון הוסיף 21 נקודות.

דילן הארפר היה הקלע המוביל של הקבוצה מסן אנטוניו והוא סיים את המשחק עם 20 נקודות, לאמלו בול, עוד אחד מגיבורי הניצחון של שארלוט, סיפק משחק איכותי עם 16 נקודות, 7 ריבאונדים ו-8 אסיסטים.

