מילר הצטיין, שארלוט המשיכה בדהירה ע"ח הספרס

מי יעצור את ההורנטס? במשחק המוקדם של היום (שבת) שארלוט המשיכה את המומנטום האדיר שלה עם ניצחון שישי ברציפות ו-106:111, כשהפעם הקורבן היו הספרס החזקים שספגו את הפסדם ה-16 מפתיחת העונה ב-NBA ונמצאים במקום השלישי במערב אחרי 48 משחקים.

ההורנטס מצדם עשו עוד צעד לעבר המקום העשירי והשיגו את הניצחון ה-22 העונה מול 28 הפסדים, אך כל הרוח הגבית והמומנטום לגמרי עם הקבוצה מהמזרח. מהרבע השני שארלוט לקחה את השליטה וברחה ליתרון דו ספרתי מבטיח, אולם הספרס לא אמרו נואש וברבע האחרון אף הורידו לפוזשן אחד עם פיגור מינמלי של 2 נקודות.

אבל בסוף המארחת עם הרבה אופי הצליחה לשמור על הניצחון בביתה, כשהקלע המוביל היה ברנדון מילר עם 26 נקודות, 8 כדורים חוזרים ו-2 אסיסטים. קולין סקסטון הוסיף 21 נקודות.

דילן הארפר היה הקלע המוביל של הקבוצה מסן אנטוניו והוא סיים את המשחק עם 20 נקודות, לאמלו בול, עוד אחד מגיבורי הניצחון של שארלוט, סיפק משחק איכותי עם 16 נקודות, 7 ריבאונדים ו-8 אסיסטים.