יום שבת, 31.01.2026 שעה 22:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

יצחקי: שחקנים צריכים לדעת להתמודד עם לחץ

מאמן בית"ר ירושלים אמר לאחר הפועל חיפה: "המשחק הזה היה בידיים שלנו, צריך לדעת להתמודד גם ברגעים כאלה". סילבס: "לא היה חסר לנו הרבה למהפך"

|
ברק יצחקי (אורן בן חקון)
ברק יצחקי (אורן בן חקון)

אחרי שמונה ניצחונות רצופים שהציבו אותה בפסגה, בית”ר ירושלים ספרה הערב (שבת) תיקו שני ברצף, אחרי שאיבדה יתרון כפול בדרך ל-2:2 עם הפועל חיפה במסגרת המחזור ה-21 בליגת העל. בעוד שיריבתם לראשות הטבלה, הפועל באר שבע, ניצחה, הירושלמים ירדו למקום השני.

מאמן בית”ר ירושלים, ברק יצחקי, התייחס להופעה של קבוצתו: “המשחק הזה היה בידיים שלנו. גם במחצית הראשונה ביטלנו אותם לגמרי, הגענו למצבים ושלטנו במשחק. למרות שהתחלנו מהוסס במחצית השנייה הבקענו שער. אבל אז קיבלנו שער בחצי התקפה והמשחק התהפך.

“כשאתה נמצא במקומות האלה יש לחץ, אבל שחקנים צריכים לדעת להתמודד עם לחץ כשאתה קבוצה גדולה ואתה רץ בצמרת אז צריך להתמודד גם ברגעים כאלה”.

ירדן שועה מוכשל (אורן בן חקון)ירדן שועה מוכשל (אורן בן חקון)

על ההשלכות הפסיכולוגיות של המקום הראשון: “במשך שישים דקות הראינו כדורגל מעולה, ואז הצלחנו לאבד ריכוז ולספוג שני שערים שסיימו את המשחק בתיקו”.

על החילופים: “אי אפשר תמיד לעשות קסמים. בסוף צריך להתמודד ולדעת שאנחנו צריכים לרוץ עם מה שיש לנו. זה יכול לקרות ששחקנים נכנסים פחות טוב, פעם השחקנים עוזרים ופעם פחות”.

על המפגשים הצפויים: “יש לנו משחק אמצע שבוע מול בני יהודה, שאם ננצח אותו נעלה לחצי הגמר אז כל הפוקוס מתמקד לשם”.

עומר אצילי ביציע (חגי מיכאלי)עומר אצילי ביציע (חגי מיכאלי)

על עומר אצילי: “הוא שחקן הכרעה, אין ספק בכלל והוא יכול להביא איתו מנהיגות בדקות כאלו. שחקנים צריכים לקחת אחריות על עצמם, גם אני, אבל אסור בשום מצב לסיים את המשחק הזה בתיקו. אנחנו לוקחים נקודה אבל מאוכזבים, נצטרך להשתפר ולהרים את עצמנו”.

חיים סילבס (אורן בן חקון)חיים סילבס (אורן בן חקון)

גם מאמנה הנכנס של הפועל חיפה, חיים סילבס, דיבר על ההתמודדות: “לא היה חסר הרבה למהפך, אבל גם לבית”ר היו מצבים. ברור שבסוף הייתה הרגשה שאנחנו יכולים לתפוס אותם, אבל אנחנו צריכים להיות צנועים, חזרנו מ-2:0 ואני לא חושב שכל קבוצה יכולה לעשות את זה. היום הוכח שהרוח של הפועל חיפה היא של קבוצה גדולה, עם קהל שבא היום ומאמין בקבוצה”.

על הסגל הקיים: “אני חושב שנעשתה פה עבודה טובה במהלך השנה הזו ותוצאות כאלו ואחרות מדרדרות את מצב הרוח. לצערי, נאלצו להחליף את המאמן וליבי איתו, אבל כן נעשתה פה עבודה טובה. יש פה סגל שיכול להוציא מעצמו יותר, אבל עדיין צריך לשפר את הקבוצה גם מבחוץ, זה ברור”.

על החילופים שהובילו לשוויון: “הפעם זה קרה ככה, לפעמים תעשה חילופים וזה לא יצליח. יש משהו יותר חזק מחילוף או שחקן כזה או אחר. היה לנו שבוע קשה, וקצת היה נראה שאנחנו למטה, וב-2:0 אפילו עוד קצת, אבל הרוח הייתה חזקה מאוד והרצון להילחם עבור הפועל חיפה היה גדול. צריך להיות צנועים, זה הצעד הראשון שלנו”.

גג'בון איסט חוגג (עמרי שטיין)

על ג’בון איסט: “מי שמוכן להילחם ב-100 אחוז עבור הפועל חיפה, יהיה שם. אם הוא יבין שהמטרה היא רק הפועל חיפה אז הוא יהיה חלק מהסגל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */