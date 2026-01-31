"תמיד מאמן רוצה עוד שחקנים, אולי יהיו שינויים"

במשחק בין מכבי חיפה לעירוני טבריה הערב (שבת) היה הכל – שערים יפים, מהפכים, כרטיס אדום, דרמה ומה לא? בסופו של דבר, הירוקים ספגו ראשונים, עשו 2:1, הקבוצה מהצפון השוותה ל-2:2, אך החבורה של ברק בכר חזרה לנצח אחרי 2:3 נפלא.

אחרי המשחק, בכר אמר: “הצלחנו לסבך את עצמנו אפשר להגיד. ב-1:2 יכולנו להוביל יותר, אבל אז קיבלנו את הגול ומתחיל הלחץ. אני שמח שהצלחנו לשמור את הכדור וזה חשוב לנצח אחרי תבוסה שקיבלנו במחזור הקודם כשאתה בתקופה טובה, זה חשוב לחזור ולנצח בבית. לא משנה אם פחות טוב או יותר טוב, חשוב לחזור לנצח”.

על קנג’י גורה אמר: “הוא בחור מדהים עם אנרגיות טובות, בא לחייך ומרים את האנרגיות בחדר ההלבשה, רואים את זה על הדשא. הוא לא משחק רק בצד, הוא נכנס לאמצע ועושה את הדברים כמו שצריך ורק שימשיך ככה. הקבוצה התחילה מקבוצה א’ ולאט לאט הופכת לקבוצה ג’, יש פה שילוב. החבר’ה הצעירים נכנסו בסיטואציה לא קלה, הניעו כדור והשרו ביטחון. פעם היה קשה לעלות מהנוער, היום הם עולים יפים וגם הוותיקים מקבלים אותם טוב מאוד”.

שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

לסיום, המאמן אמר: “לא יודע אם מנואל בנסון הוא הרכש האחרון. יש רצוי ויש מצוי. מאמן תמיד רוצה עוד שחקנים ואנו בודקים את זה, תמיד יכולים להיות שינויים ברגע האחרון. סדריק דון יהיה הרבה יותר טוב, זה היה המשחק הראשון שלו והוא עוד ישתפר, בנסון זה תוספת כוח אדירה ולדעתי הוא ייתן לנו המון

“אין משחקים קלים בליגה, אין קבוצות קלות. כל קבוצה יכולה לנצח ביום נתון. אם לא נבוא ב-100 אחוז, לא ננצח אף קבוצה. כבר ביום שלישי יש לנו משחק שהוא מבחינתי משחק עונה. אנחנו מתייחסים לכפר קאסם כאל קבוצת צמרת בליגת העל. זו קבוצה מצוינת ואנחנו לא רוצים הפתעות על הגב שלנו”.

קנג'י גורה אמר: “למען האמת, לא הרבה השתנה. בחיים כאשר אתה חיובי, אז אתה תקבל פרס על כך. זרעתי את הזרעים ועכשיו קיבלנו עץ. כשחקן אני צריך לקחת את ההזדמנות שאני מקבל. כדורגל זו קריירה קצרה ואני מודה לברק על האמון. המטרה שלנו היא כמובן להגיע לאירופה. יש לנו משחק חשוב בגביע מול כפר קאסם”.

מיכאל אוחנה וקנג'י חורה חוגגים (עמרי שטיין)

מאמן המפסידה, אלירן חודדה, אמר: “כמובן שזה מתסכל מאוד, היינו במשחק לאורך כל הדרך ושלושת השערים שספגנו היה על רכות, אבל אני גאה בבחורים על הדרך שהם שיחקו בו, החוסן המנטלי שהם הביאו במשחק וזה מאוד מעודד אותנו.

“סכנין והפועל י-ם זה משחקים שונים כי זה משחקים שווים גם מבחינת דומיננטיות וכו’, ומשחקים נגד הגדולות זה אחרת, מאוד חבל לי שלא לקחנו את הנקודות, היינו שווים לתיקו ושיחקנו כדורגל טוב ועמדנו טוב, נפלנו בדברים הקטנים”.

המאמן המשיך: “השחקנים הוכיחו שאנחנו צריכים להתעסק בצד המקצועי ולהתעלם מרעשי הרקע, ויש הרבה, צריך להתעסק בצד המקצועי ומי שצריך לעשות את העבודה אני בטוח שיעשה, אנחנו נעשה את העבודה על הדשא ולקחת נקודות, היום זה לא צלח. הפועל ת”א במחזור הבא? משחק לא קל וזה אצלנו בבית, נצטרך להיות יותר מוכנים וללמוד מהטעויות”.

אלירן חודדה (עמרי שטיין)

והיב חביבאללה אמר: “כל המשחק היינו שם, עשינו משחק טוב, רצינו לקחת את הנקודות ולא הצלחנו, מסתכלים על המשחק הבא. מתרכזים בנו ומה שטוב שיש לנו, ידענו שיהיה משחק קשה וכל אחד ידע את העבודה שלו, חבל שלא הצלחנו לצאת עם נקודות. התחושות שלנו? פספוס, יכולנו לצאת עם נקודה אבל מסתכלים על המשחק הבא, שהוא משחק קשה, אבל באים לכל משחק כרגיל ולא מפחדים”.