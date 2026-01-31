העונה הפועל ת"א מוכיחה שהיא הבכירה בעיר

לאחר הדרמה המטורפת במחזור הקודם בדרבי שנגמר בניצחון אדום לראשונה אחרי 12 שנים, אל מול אווירה שלא זכורה שנים בבלומפילד, הפועל תל אביב המשיכה את הרצף הנהדר שלה במשחקים ביתיים ורשמה ניצחון בית עשירי ברציפות כשהפעם הקורבן הייתה מכבי נתניה של רוני לוי.

עמית לוינטל וחמי אלמוג בפרק חדש בפודקאסט הפועל ת”א בערוץ הפודקאסטים של ONE, על הופעה מרשימה נוספת של האדומים.

עוד בפרק: הווייבים סביב הקבוצה שמעלים נשכחות בצד האדום של ת”א, ניהול המשחק המצוין של אליניב ברדה נגד רוני לוי, העידוד מכך שהפועל פעם נוספת מסתדרת ללא פרנאן מאיימבו וסתיו טוריאל, האם אי הגעה לאירופה תיחשב כישלון? וכמה זמן הרצף הביתי המרשים של הפועל ישמר בליגה?