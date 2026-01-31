יום שבת, 31.01.2026 שעה 21:30
כדורגל ישראלי

למעלה מ-70,000 אוהדים הגיעו למגרשים השבת

הצביעו ברגליים: בלומפילד, טדי וסמי עופר התמלאו כל אחד ביותר מ-20 אלף צופים, נתון הקהל של המחזור ה-21 התקרב למחזורי שיא אחרים עוד לפני שנגמר

|
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

המחזור ה-21 בליגת העל נפתח היום (שבת) עם חמישה משחקים, כששלב הפלייאוף כבר באוויר. בינתיים, האוהדים מצביעים ברגליים והגיעו בסוף השבוע הזה בהמוניהם לאצטדיונים השונים.

למפגש בין בית”ר ירושלים להפועל חיפה בטדי, הגיעו כ-22,366 צופים. לסמי עופר, להתמודדות בין מכבי חיפה לעירוני טבריה, הגיעו אף יותר אוהדים עם כמות של 24,184 צופים. לאצטדיון בראל שאירח את המשחק בין בני ריינה להפועל באר שבע, הגיעו 2,193 צופים. למפגש בין הפועל תל אביב למכבי נתניה, הגיעו 23,350 צופים. לדוחא למשחק בין בני סכנין להפועל ירושלים, הגיעו 1,667 צופים

בסך הכל, אם נעשה חישוב ונסכם את הכמות הכוללת של קהל שהגיעה למגרשים רק בשבת הזו, מדובר ב-73,760 צופים. מדובר בכמות גדולה מאוד, כאשר נותרו עוד שני משחקים למחזור – הפועל פתח תקווה נגד מ.ס אשדוד ועירוני קריית שמונה נגד מכבי תל אביב.

אוהדי בית״ר ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי בית״ר ירושלים (אורן בן חקון)
אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

השוואה למחזורים הקודמים

המספר של למעלה מ-73 אלף צופים אומנם לא סופי כאמור, אך הוא מתקרב לכמויות גדולות יותר של אוהדים שהגיעו במחזורים אחרים. לשם השוואה, במחזור התשיעי בליגת העל, הגיעו למגרשים בסך הכל כ-83,179 צופים – סיבוב שכלל משחק בין בית”ר ירושלים לב”ש בטדי. הנתון הנוכחי כן כבר עקף את המחזור החולף (20), בו הגיעו למגרשים כ-60,354 אוהדים – סיבוב בו נערך הדרבי התל אביבי בבלומפילד.

