ימאל, דה יונג וראפיניה ב-11 של ברצלונה לאלצ'ה

המחזור ה-22 של הליגה הספרדית ממשיך הערב (שבת, 22:00) כשאנחנו מקבלים מפגש מרתק, בו ברצלונה מתארחת אצל אלצ’ה. הקטלונים רוצים לוודא שהם נשארים בפסגה לעוד שבוע אחד לפחות, העולה החדשה מצידה תנסה להרוס להם את התוכניות ולחולל סנסציה.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, לאמין ימאל, דני אולמו, ראפיניה ופראן טורס.

החבורה של האנזי פליק הצליחה להתאושש מהפנצ’ר לפני שני מחזורים, אז נכנעה 2:1 לריאל סוסיאדד, כשחזרה למסלול הניצחונות בליגה עם 0:3 על ריאל אוביידו בקאמפ נואו, בו היו כמה שערים מרהיבים, כולל חצי מספרת של לאמין ימאל. הבלאוגרנה גם הבטיחו מקום בשמינית גמר ליגת האלופות באמצע השבוע ובכלל המומנטום שם חיובי.

מהצד השני, אדר סרביה וחניכיו דווקא נכנסו לסחרור ולכושר לא טוב בכלל, כשהם סופרים חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל הפסד לעולה חדשה אחרת, לבאנטה, במחזור האחרון, אז הם נכנעו לה 3:2. גם היום המארחת יודעת שטיול בפארק זה לא יהיה, אך היא מקווה להפתיע את ספרד.

הקבוצות כבר נפגשו ביניהן פעם אחת העונה, אז אלצ’ה לא עשתה לבארסה חיים קלים בכלל, אך לבסוף האלופה המכהנת יצאה עם הניצחון אחרי 1:3 בהר היהודים. הפעם האחרונה שהמארחת הוציאה נקודה מהקטלונים הייתה ב-2014 (!) אז זה היה תיקו ללא שערים.