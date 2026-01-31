יום שבת, 31.01.2026 שעה 21:32
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2429-2921אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

ימאל, דה יונג וראפיניה ב-11 של ברצלונה לאלצ'ה

צמד שחקני הכנף והקשר יפתחו ב-22:00 נגד העולה שנמצאת החדשה במרכז הטבלה. גם באלדה, פרמין וקונדה בהרכב של פליק, כמו גם קובארסי, גארסיה ואולמו

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

המחזור ה-22 של הליגה הספרדית ממשיך הערב (שבת, 22:00) כשאנחנו מקבלים מפגש מרתק, בו ברצלונה מתארחת אצל אלצ’ה. הקטלונים רוצים לוודא שהם נשארים בפסגה לעוד שבוע אחד לפחות, העולה החדשה מצידה תנסה  להרוס להם את התוכניות ולחולל סנסציה.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, לאמין ימאל, דני אולמו, ראפיניה ופראן טורס.

החבורה של האנזי פליק הצליחה להתאושש מהפנצ’ר לפני שני מחזורים, אז נכנעה 2:1 לריאל סוסיאדד, כשחזרה למסלול הניצחונות בליגה עם 0:3 על ריאל אוביידו בקאמפ נואו, בו היו כמה שערים מרהיבים, כולל חצי מספרת של לאמין ימאל. הבלאוגרנה גם הבטיחו מקום בשמינית גמר ליגת האלופות באמצע השבוע ובכלל המומנטום שם חיובי. 

מהצד השני, אדר סרביה וחניכיו דווקא נכנסו לסחרור ולכושר לא טוב בכלל, כשהם סופרים חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל הפסד לעולה חדשה אחרת, לבאנטה, במחזור האחרון, אז הם נכנעו לה 3:2. גם היום המארחת יודעת שטיול בפארק זה לא יהיה, אך היא מקווה להפתיע את ספרד.

הקבוצות כבר נפגשו ביניהן פעם אחת העונה, אז אלצ’ה לא עשתה לבארסה חיים קלים בכלל, אך לבסוף האלופה המכהנת יצאה עם הניצחון אחרי 1:3 בהר היהודים. הפעם האחרונה שהמארחת הוציאה נקודה מהקטלונים הייתה ב-2014 (!) אז זה היה תיקו ללא שערים.

