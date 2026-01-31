יום שבת, 31.01.2026 שעה 21:01
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4621-4520בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

זיו אריה: היה קרב חפירות, מחבקים את הנקודה

מאמן הפועל ירושלים, כהרגלו, לא הרבה במילים לאחר ה-0:0 מול בני סכנין: "היה קרב חפירות". שרון מימר: "נכבד את התיקו, רכש? כרגע אומרים שאין כסף"

|
זיו אריה (רדאד ג'בארה)
זיו אריה (רדאד ג'בארה)

בני סכנין והפועל ירושלים יכולות לצד מאוכזבות מהמפגש הערב (שבת) ביניהן, לאחר שהציגו רמה נמוכה וסיימו בתיקו 0:0 משמים. הפועל ירושלים לא הצליחה למנף את המומנטום החיובי לכדי עוד נקודות, בעוד שבני סכנין אומנם נמצאת במקום המוביל לפלייאוף העליון, אך לא במרחק רב מהקבוצות הדולקות אחריה.

מאמן הפועל ירושלים, זיו אריה, כהרגלו, לא הרבה במילים בסיום: “משחקים נגד הקבוצות של שרון הם תמיד מאוד שקולים, היה קרב חפירות, מחבקים את הנקודה. עד כמה מכבידה התחושה של לבוא למשחקים מתחת לקו האדום? לא רלוונטי עבורנו. אופטימי לגבי העתיד של הפועל ירושלים? תמיד”.

גם שרון מימר התראיין לאחר התיקו: “בשנים האחרונות שרון מימר נגד זיו אריה זה קורה ככה (0:0), אני מאוד מעריך את זיו, היינו רוב המשחק בשליטה והייתה חסרה לנו פעולה ברגל המסיימת. נכבד גם את התיקו, השחקנים עושים עבודה טובה וממשיכים קדימה.

זיו אריה ושרון מימר (רדאד גזיו אריה ושרון מימר (רדאד ג'בארה)

“לי יצא לשחק נגד קבוצה בהישרדות שבאה להילחם על החיים שלה וזה קשה מאוד, אבל עדיין היינו שם. בהתקפה חסר לנו עוד קצת. פלייאוף עליון? בוא נהיה אמיתיים, מתחתינו נמצאות קבוצות עם תקציב יותר גדול וקהל. כרגע אין כסף להתחזק בינואר והתחרות היא קשה. המטרה שלנו זה רק המשחק הבא, לא מסתכלים מעבר”.

לגבי החיזוק שלא מגיע אמר: “כרגע אומרים שאין כסף, אני לא אריב עם בן אדם להוציא כסף כי זה לא הכסף שלי. אמרתי כבר לפני חודש שהקבוצה הזאת צריכה שחקן נוסף להתקפה. עם מה שיתנו לי אני אעבוד ונעשה את המקסימום”.

המאמן גם התייחס למחאה על האלימות בחברה הערבית: “אני חושב שקורה פה משהו יפה, זה שסכנין קמה בצעקה לעצור את זה. הבעיה הזאת יכולה להגיע גם לערים יהודיות ואנחנו צריכים להיות מאוחדים למען חיים טובים במדינה הזאת”.

“נישאר צנועים, לא צריך לצאת בהצהרות”

עדן שמיר דיבר בסיום: “באנו לנצח את המשחק הזה, במיוחד בבית. משחק דיי קשה עם קבוצה שנלחמת על החיים שלה ורוצה בכוח את הנקודות. בסופו של דבר הקבוצה שהייתה מבקיעה ראשונה הייתה לוקחת את הנקודות. לא ייצרנו מספיק.

עדן שמיר (רדאד געדן שמיר (רדאד ג'בארה)

“אנחנו כבר בשלבים דיי מאוחרים של העונה ואנחנו נמצאים במאבק הזה על הפלייאוף, נישאר צנועים לא צריך לצאת בהצהרות”. על המחאה אמר: “זה מאבק שכל המגזר לקח בו חלק, גם החברה היהודית. זה משהו שכן ראוי לציין ונושא מאוד חשוב שנוגע בכולם”.

מתן חוזז אמר: “מגרש לא קל, חושב שזאת תוצאה סבבה. לא דיברנו עם אופק נדיר על מה שהיה, לא רציתי להפריע לו, נדבר איתו אחר כך. סכנין קבוצה טובה שנאבקת על הפלייאוף, עם מאמן מצוין וסגל טוב. ידוע שהמגרש הזה לא פשוט לכל קבוצה בארץ. אני מקווה שאחזור לעצמי כבר במשחק הבא”.

