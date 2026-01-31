זיו אריה: היה קרב חפירות, מחבקים את הנקודה

בני סכנין והפועל ירושלים יכולות לצד מאוכזבות מהמפגש הערב (שבת) ביניהן, לאחר שהציגו רמה נמוכה וסיימו בתיקו 0:0 משמים. הפועל ירושלים לא הצליחה למנף את המומנטום החיובי לכדי עוד נקודות, בעוד שבני סכנין אומנם נמצאת במקום המוביל לפלייאוף העליון, אך לא במרחק רב מהקבוצות הדולקות אחריה.

מאמן הפועל ירושלים, זיו אריה, כהרגלו, לא הרבה במילים בסיום: “משחקים נגד הקבוצות של שרון הם תמיד מאוד שקולים, היה קרב חפירות, מחבקים את הנקודה. עד כמה מכבידה התחושה של לבוא למשחקים מתחת לקו האדום? לא רלוונטי עבורנו. אופטימי לגבי העתיד של הפועל ירושלים? תמיד”.

גם שרון מימר התראיין לאחר התיקו: “בשנים האחרונות שרון מימר נגד זיו אריה זה קורה ככה (0:0), אני מאוד מעריך את זיו, היינו רוב המשחק בשליטה והייתה חסרה לנו פעולה ברגל המסיימת. נכבד גם את התיקו, השחקנים עושים עבודה טובה וממשיכים קדימה.

זיו אריה ושרון מימר (רדאד ג'בארה)

“לי יצא לשחק נגד קבוצה בהישרדות שבאה להילחם על החיים שלה וזה קשה מאוד, אבל עדיין היינו שם. בהתקפה חסר לנו עוד קצת. פלייאוף עליון? בוא נהיה אמיתיים, מתחתינו נמצאות קבוצות עם תקציב יותר גדול וקהל. כרגע אין כסף להתחזק בינואר והתחרות היא קשה. המטרה שלנו זה רק המשחק הבא, לא מסתכלים מעבר”.

לגבי החיזוק שלא מגיע אמר: “כרגע אומרים שאין כסף, אני לא אריב עם בן אדם להוציא כסף כי זה לא הכסף שלי. אמרתי כבר לפני חודש שהקבוצה הזאת צריכה שחקן נוסף להתקפה. עם מה שיתנו לי אני אעבוד ונעשה את המקסימום”.

המאמן גם התייחס למחאה על האלימות בחברה הערבית: “אני חושב שקורה פה משהו יפה, זה שסכנין קמה בצעקה לעצור את זה. הבעיה הזאת יכולה להגיע גם לערים יהודיות ואנחנו צריכים להיות מאוחדים למען חיים טובים במדינה הזאת”.

“נישאר צנועים, לא צריך לצאת בהצהרות”

עדן שמיר דיבר בסיום: “באנו לנצח את המשחק הזה, במיוחד בבית. משחק דיי קשה עם קבוצה שנלחמת על החיים שלה ורוצה בכוח את הנקודות. בסופו של דבר הקבוצה שהייתה מבקיעה ראשונה הייתה לוקחת את הנקודות. לא ייצרנו מספיק.

עדן שמיר (רדאד ג'בארה)

“אנחנו כבר בשלבים דיי מאוחרים של העונה ואנחנו נמצאים במאבק הזה על הפלייאוף, נישאר צנועים לא צריך לצאת בהצהרות”. על המחאה אמר: “זה מאבק שכל המגזר לקח בו חלק, גם החברה היהודית. זה משהו שכן ראוי לציין ונושא מאוד חשוב שנוגע בכולם”.

מתן חוזז אמר: “מגרש לא קל, חושב שזאת תוצאה סבבה. לא דיברנו עם אופק נדיר על מה שהיה, לא רציתי להפריע לו, נדבר איתו אחר כך. סכנין קבוצה טובה שנאבקת על הפלייאוף, עם מאמן מצוין וסגל טוב. ידוע שהמגרש הזה לא פשוט לכל קבוצה בארץ. אני מקווה שאחזור לעצמי כבר במשחק הבא”.