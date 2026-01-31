קוז'וק: השחקנים היו מאוד בוגרים ואינטנסיביים

אחרי הניצחון הלא פשוט על קריית שמונה במחזור הקודם, הפועל באר שבע שאיבדה איזון בתקופה האחרונה, השיגה הערב (שבת) ניצחון שני ברציפות עם 0:2 מול 10 שחקנים של בני ריינה מהדקה ה-3 של ההתמודדות החד צדדית בצפון.

רן קוז׳וק שיתף: “באים לכל משחק מחויבים, השחקנים היו מאוד בוגרים ואינטנסיביים, מגיע להם שאפו ענק. חמודי כנען? לא היה לאף אחד ספק מה הוא יביא לנו, עבד קשה מאוד. הוא באמת היה מחויב לתוך התהליך, ומקבלים את התוצאה שחשבנו שנקבל. קינגס קנגוואה? השערים שלו לא הטרידו אותי, עם הזמן ידעתי שהמספרים יגיעו כל עוד הוא עושה את הדברים האחרים. מילה טובה לקהל, הם הגיעו ועודדו אחרי שאיכזבנו אותם. שמח מאוד עבורם, נקווה לעשות את זה גם ביום רביעי.

ניב אליאסי והנושא עם הקהל? הוא חשוב מאוד להפועל באר שבע, הקהל צריך להיות שם בשבילו ולתמוך בו. הוא שוער העתיד וייתן עוד הרבה להפועל באר שבע. הוא עובד מאוד קשה וצריך לתמוך בו”.

מאמן ריינה הגיב על השיפוט

אדהם האדיה הנסער אמר בסיום: “אי אפשר לתת אדום על דבר כזה בדקה שנייה, קובעים את התוצאה אחרי 2 דקות? צריך לקחת בחשבון איך הוא ביצע את העבירה, יש סיטואציה במשחק שצריך להבין. זה לגמור את המשחק וללכת הביתה, מוריד את הכובע בפני השחקנים. יש הרבה סיבות לקחת בחשבון לפני ששולפים אדום כזה, נתקע בו בלי כוונה. לא פאול שמסכן שחקן, דרך עליו בלי כוונה. לא התפרקנו וזה דבר חשוב, מאמין בקבוצה ובשחקנים”.