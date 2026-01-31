יום שבת, 31.01.2026 שעה 20:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4621-4520בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

קוז'וק: השחקנים היו מאוד בוגרים ואינטנסיביים

מאמן ב"ש סיכם את ה-0:2 על ריינה וגם התייחס לכנעאן שהבקיע: "לא היה לאף אחד ספק מה הוא יביא לנו". האדיה: "אי אפשר לתת אדום על דבר כזה בדקה 2"

|
רן קוז'וק (חג'אג' רחאל)
רן קוז'וק (חג'אג' רחאל)

אחרי הניצחון הלא פשוט על קריית שמונה במחזור הקודם, הפועל באר שבע שאיבדה איזון בתקופה האחרונה, השיגה הערב (שבת) ניצחון שני ברציפות עם 0:2 מול 10 שחקנים של בני ריינה מהדקה ה-3 של ההתמודדות החד צדדית בצפון.

רן קוז׳וק שיתף: “באים לכל משחק מחויבים, השחקנים היו מאוד בוגרים ואינטנסיביים, מגיע להם שאפו ענק. חמודי כנען? לא היה לאף אחד ספק מה הוא יביא לנו, עבד קשה מאוד. הוא באמת היה מחויב לתוך התהליך, ומקבלים את התוצאה שחשבנו שנקבל. קינגס קנגוואה? השערים שלו לא הטרידו אותי, עם הזמן ידעתי שהמספרים יגיעו כל עוד הוא עושה את הדברים האחרים. מילה טובה לקהל, הם הגיעו ועודדו אחרי שאיכזבנו אותם. שמח מאוד עבורם, נקווה לעשות את זה גם ביום רביעי.

ניב אליאסי והנושא עם הקהל? הוא חשוב מאוד להפועל באר שבע, הקהל צריך להיות שם בשבילו ולתמוך בו. הוא שוער העתיד וייתן עוד הרבה להפועל באר שבע. הוא עובד מאוד קשה וצריך לתמוך בו”.

מאמן ריינה הגיב על השיפוט

אדהם האדיה הנסער אמר בסיום: “אי אפשר לתת אדום על דבר כזה בדקה שנייה, קובעים את התוצאה אחרי 2 דקות? צריך לקחת בחשבון איך הוא ביצע את העבירה, יש סיטואציה במשחק שצריך להבין. זה לגמור את המשחק וללכת הביתה, מוריד את הכובע בפני השחקנים. יש הרבה סיבות לקחת בחשבון לפני ששולפים אדום כזה, נתקע בו בלי כוונה. לא פאול שמסכן שחקן, דרך עליו בלי כוונה. לא התפרקנו וזה דבר חשוב, מאמין בקבוצה ובשחקנים”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
