הופנהיים גברה על אוניון ברלין, לברקוזן ניצחה

המחזור ה-20 בליגה הגרמנית יצא לדרך היום (שבת) עם חמישה משחקים במקביל. במוקד – הופנהיים ניצחה 1:3 את אוניון ברלין ונצמדה לדורטמונד במקום השני. לברקוזן ניצחה 1:3 את פרנקפורט, לייפציג ספגה 2:1 ביתי ממיינץ, אוגסוברג גברה 1:2 על סט. פאולי ו-ורדר ברמן נפרדה ב-1:1 עם מנשנגלדבאך.

הופנהיים – אוניון ברלין 1:3

הכחולים הצליחו להיצמד לדורטמונד במקום השני כשלשתי הקבוצות יש מאזן של 42 נקודות, בעוד לצהובים משחק חסר. אנדרי מקאריץ׳ כבש צמד לקראת סיום החצי הראשון, לייטה הוסיף עצמי בדקה ה-47. רני חדירה רק צימק בדקה ה-68.

אוגסבורג – סט. פאולי 1:2

שתי קבוצות שרוצות לצאת מהתחתית, בעוד האורחת מסובכת יותר מתחת לקו האדום, ועלתה ליתרון בדקה ה-32 בזכות פנדל מדויק של דניאל סינאני. מיכאל גרגוריץ׳ השלים צמד נהדר והפך את התוצאה. המארחת עם ניצחון חשוב שנותן לה אוויר לנשימה בתחתית, סט. פאולי ממשיכה להסתבך.

ורדר ברמן – בורוסיה מנשנגלדבאך 1:1

עוד שתי קבוצות מהתחתית נפגשו ראש בראש, וסיפקו דרמה גדולה. האריס טאבאקוביץ כבש לזכות האורחת בדקה ה-61, אך קקה טוף איזן עמוק בתוך תוספת הזמן, בדקה ה-94, וקבע חלוקת נקודות בסיום.

לייפציג – מיינת 2:1

לייפציג קיוותה להיצמד לדורטמונד במקום השני, אך נעצרה באופן מפתיע. המארחת אמנם עלתה ליתרון ראשונה משער של קונראד הארדר בדקה ה-40, אך ספגה מהפך. נאדים אמירי דייק פנדל ממש על סף הירידה למחצית, וסילאס קטומפה הפך בתחילת החצי השני. מיינץ עם ניצחון חוץ מפתיע שמעלה אותה זמנית מעל הקו האדום.

איינטרכט פרנקפורט – באייר לברקוזן 2:1

האורחת עלתה ליתרון כפול כבר בחצי הראשון בזכות שערים של ארתור בדקה ה-26, ומאליק טילמאן שבע דקות לאחר מכן. רובין קוך צימק והפיח תקווה אצל המארחת, אל אלייקס גרסיה חתם את הסיפור וקבע 1:3 בסיום.