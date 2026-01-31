יום שבת, 31.01.2026 שעה 19:29
ספורט אחר  >> טניס

מאמן העל הפתיע: ג'וקוביץ' פייבוריט בגמר

לקראת הגמר הגדול מחר ב-10:40, מוראטוגלו, הפרשן והמאמן, ניתח את יחסי הכוחות באוסטרליה והפתיע בכך שאמר שהמשחק קודם כל בידיים של הג'וקר הסרבי

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)
נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

פטריק מוראטוגלו, אחד המאמנים הבכירים והמשפיעים ביותר בעולם הטניס, סיפק היום (שבת) ניתוח מסקרן במיוחד לקראת גמר החלומות שייערך מחר ב-10:40 בין נובאק ג׳וקוביץ׳ לקרלוס אלקראס – והפתיע כשבחר ללכת נגד הזרם. למרות שעל הנייר, לדבריו, היחס נוטה 40:60 לטובת הספרדי הצעיר, מוראטוגלו הצהיר כי בעיניו דווקא ג׳וקוביץ׳ הוא הפייבוריט לזכייה.

לדבריו של מאמן העל, הניסיון, היכולת להתמודד עם רגעי לחץ קיצוניים והשליטה המנטלית של הסרבי הופכים אותו למועמד המוביל דווקא במשחק כזה. “כשמגיעים לגמר גדול, במיוחד מול יריב כמו אלקראס, נובאק יודע בדיוק איך לנהל את הסיטואציה”, אמר, והדגיש כי לא תמיד המספרים והתחזיות משקפים את מה שקורה באמת על המגרש.

מוראטוגלו התייחס גם למצב הפיזי של שני הכוכבים וציין כי שניהם שילמו מחיר לא מבוטל בחצאי הגמר. עם זאת, הוא העריך שדווקא אלקראס הוא זה שעלול להגיע פחות ממאה אחוז לגמר, גם אם יעלה למגרש במצב תחרותי מלא. “העומס היה גדול מאוד, והגוף לא תמיד מתאושש בזמן קצר”, הסביר.

בהתייחסו להתכווצויות מהן סבל הספרדי, טען המאמן כי מדובר בתופעה שנבעה בעיקר מלחץ ולא מבעיה פיזית עמוקה. לדבריו, “אלו התכווצויות שמגיעות מהראש יותר מאשר מהשריר”, והוסיף כי במעמדים כאלה, גם שחקן צעיר וחזק כמו אלקראס עלול לשלם מחיר מנטלי.

המאזן שעם נובאק יהווה משקל גדול

הצרפתי הזכיר גם את מאזן המפגשים בין השניים, ובעיקר את העובדה שג׳וקוביץ׳ כבר מצא את הדרך לנצח את אלקראס במשחקים הגדולים באמת. בין היתר, ציין את הניצחון של הסרבי בגמר האולימפי ואת ההצלחה שלו ברבע גמר אליפות אוסטרליה בשנה שעברה – משחקים שבהם הוכיח שוב את העליונות שלו ברגעי ההכרעה.

כך, ערב גמר שמבטיח דרמה, איכות וטניס ברמה הגבוהה ביותר, דווקא אחד הקולות הבכירים בענף בוחר ללכת עם הניסיון ולא עם הגיל. בעוד רבים רואים באלקראס את הפייבוריט הטבעי, מוראטוגלו משוכנע: “כשמדובר בגמר גדול, נובאק ג׳וקוביץ׳ עדיין האיש שצריך לנצח”.

