4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

דון ואוחנה בהרכב מכבי חיפה לעירוני טבריה

הירוקים רוצים להתאושש מהתבוסה לנתניה ב-19:30 כשקשר הרכש יעלה לראשונה ב-11 של בכר. גם אוחנה וגורה בפנים. סק שב להגנה, פיינגזיכט במקום קורנו

מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

יום שבת הוא יום גדול של כדורגל, בטח בליגת העל שלנו, כשהמשחק האחרון של הערב (שבת) יתחיל בשעה 19:30, כאשר מכבי חיפה מארחת את עירוני טבריה בסמי עופר. הירוקים מהכרמל רוצים להתאושש מהתבוסה 4:1 למכבי נתניה, החבורה של אלירן חודדה תנסה להימנע מהסתבכות בתחתית.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, פיטר אגבה, סדריק דון, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, קני סייף וגיא מלמד.

הרכב עידו שרון: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, דוד קלטינס, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, ניב גוטליב, דניאל גולאני, והיב חביבאללה וסטניסלב בילנקי

החבורה של ברק בכר הייתה בכושר פשוט נהדר ובגרף עלייה מתמיד, כשהיא מצאה את עצמה על גג העולם כשהביסה 1:4 את מכבי תל אביב בבית, אך דווקא לאחר מכן, היא חטפה את אותה התוצאה באצטדיון מרים, מה שהוריד אותה קצת לקרקע. המארחת מבינה שהיום זאת הזדמנות פז לחזור למסלול הניצחונות, נגד קבוצה בכושר לא טוב.

מהצד השני, הקבוצה מעיר הכינרת הייתה נראית כמו המרעננת הרשמית של הליגה, אך מאז לא ניצחה בשלושה משחקים רצופים, שכללו שני שערי זכות בלבד, ועכשיו הם חזרו למעבי התחתית וברור להם שנקודות במשחק הקשה היום עלולות להתברר כקריטיות.

מכבי חיפה זוכרת טוב מאוד את ההתמודדות הקודמת שלה מול טבריה, כשבמשחק החזרה של ברק בכר לתפקיד הוא היה בדרך לניצחון בכורה, אך אז בא גיא חדידה, ששיבש לו את התוכניות עם שער בדקה ה-96. מדובר בעוד מוטיבציה חשובה לירוקים, ובעוד תקווה לאורחת הערב. 

