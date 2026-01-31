עצוב: כדורסלן העבר, גלעד קרני, נפטר בגיל 38

עצוב מאוד: גלעד קרני, כדורסלן העבר ששיחק בליגה הבכירה בישראל, גדל במחלקת הנוער של הפועל ירושלים והיה בנבחרת האולימפית, נפטר בגיל 38.

קרני ז”ל החל את הקריירה שלו בגיל נוער בקבוצה מהבירה, כאשר את המשך דרכו המקצועית עשה לאחר שהתגייס ליחידה מובחרת בצה״ל, ולאחר שחרורו חזר לפרקט והמשיך להתפתח בליגות הבכירות בכדורסל הישראלי. במהלך הקריירה שלו שיחק בין היתר באס״א ירושלים, הפועל חבל אילות, הפועל עפולה, עירוני רעננה, מכבי אשדוד, אשקלון ומכבי חיפה ואף זומן לסגל הנבחרת האולימפית של ישראל.

מהמנהלת נמסר: “ליגת ווינר סל משתתפת בצער משפחתו של שחקן העבר גלעד קרני, עם היוודע דבר פטירתו בגיל 38”.

“ליגת ווינר סל מחבקת את משפחתו, חבריו וכל קהילת הכדורסל, ומשתתפת בצערם בשעה קשה זו. יהי זכרו ברוך”.