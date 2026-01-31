יום שבת, 31.01.2026 שעה 18:32
נורבגי וסקוטי: הכירו את עוזרי המאמן של דיילה

מכבי ת"א הכריזה על הדמויות שילוו את האיש החדש על הקווים כאשר מדובר בקנת' דוקן לו היסטוריה כעוזר מאמן, ובקני מילר שמחזיק ברזומה מרשים כשחקן

קנת' דוקן וקני מילר (IMAGO ורויטרס)
קנת' דוקן וקני מילר (IMAGO ורויטרס)

המאמן רוני דיילה חתם היום (שבת) רשמית כמאמן מכבי תל אביב, שיוצאת לעידן חדש על הקווים אחרי פיטוריו של ז’רקו לאזטיץ’. הצהובים עוד הודיעו כי מי שיהיו עוזריו של הנורבגי הם קנת’ דוקן הנורבגי גם כן, וקני מילר.

מי אתה קנת’ דוקן?

דוקן בן ה-47, קשר נורבגי לשעבר, רשם מעל 300 הופעות בליגה הנורבגית הבכירה במדי קבוצות סטרומסגודסט, הונפוס, האם-קאם, אוד גרנלנד, ראנהיים ו-סאנדפיורד.

את קריירת האימון החל דוקן בקבוצת בירקבינירן, בהמשך שימש כמאמנה הראשי של נוטודן. בנוסף, שימש כעוזר המאמן בקבוצת ואלרנגה ובמועדון הדני ארהאוס, לפני שחזר לנורבגיה ומונה כמאמנה הראשי של אודס BK ובעונה האחרונה כעוזר מאמן בפרדריקסטאד.

קנת׳ דוקן (IMAGO)קנת׳ דוקן (IMAGO)

מי אתה קני מילר?

מילר בן ה-46, חלוץ נבחרת סקוטלנד לשעבר עם קריירת משחק מרשימה בין השנים 1997-2020. מילר כבש למעלה מ-250 שערים ב-785 הופעות מקצועניות במדי היברניאן, ריינג'רס, סלטיק, וולבס, דרבי קאונטי, קארדיף סיטי, בורסאספור, ונקובר ווייטקאפס, ליווינגסטון, דאנדי, פארטיק ת’יסל, ונבחרת סקוטלנד, במדיה כבש 18 שערים ב-69 הופעות.

ומה מבחינת ניסיון על הקווים? עם חתימת הארכת חוזה בריינג'רס בנובמבר 2016, מילר קיבל תפקיד מאמן במשרה חלקית בקבוצת עד גיל 20 של הסקוטים. לאחר שעזב את ריינג'רס, מילר עבד תקופה קצרה כשחקן-מאמן בליווינגסטון.

בדצמבר 2021, מילר הוכרז כעוזר המאמן הראשי של פאלקירק מהליגה הראשונה בסקוטלנד, ובאפריל הפך למאמן ראשי זמני עד לסיום העונה. בהמשך בינואר 2025, מילר הצטרף לאטלנטה יונייטד מה-MLS כעוזר מאמן תחת רוני דיילה, איתו הוא ימשיך כאן בישראל.

