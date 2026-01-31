יום שבת, 31.01.2026 שעה 18:32
מכבי ת"א בנערים א' חגגה עם 0:2 על מכבי חיפה

בלתי ניתנת לעצירה: הקבוצה של ארז בלפר השיגו ניצחון מספר 19 העונה, הפעם על הירוקים משערים של יוסף וקאירי (עצמי). 2:5 להפועל ת"א על הפועל י-ם

שחקני נערים א' של מכבי תל אביב מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני נערים א' של מכבי תל אביב מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)

מזג אוויר מעולה הוציא לדרך את המחזור ה-20 בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2009. בפלייאוף העליון התקיימו להם שלושה משחקים ובפלייאוף התחתון התקיימו להם צמד משחקים. במוקד, ניצחון מספר 19 העונה למכבי תל אביב, המוליכה, כשהפעם עושה זאת ב'קצף' חיפה, מול מכבי המקומית. 

הפלייאוף העליון

מכבי חיפה – מכבי תל אביב 2:0

המחצית הראשונה בהתמודדות הייתה שייכת, ללא ספק, למכבי תל אביב. בדקה ה-27, התקפה של מכבי תל אביב, שהתחילה מהשער שלה, עברה דרך הצד הימני, כולל עזרה של עידו יוסף, הקפטן, כשהביאה אותו, בסופו של דבר, למצוא את עצמו בתיבת החמש חשוף מול מירון טורקין, מה שלא נותר לו אלא לבעוט בקלות לעבר הרשת ולקבוע 0:1 למכבי תל אביב, המוליכה.

עידו יוסף עושה ככל העולה על רוחו במגרשי הכדורגל. גם הפעם, מימין ומשמאל, דרך האמצע, בכל מקום אפשרי היה למצוא אותו, כולל בחלק האחורי לעיתים. לזכותו 19 שערי ליגה, לצד שישה שערים במסגרת הגביע. כבר 75 שערים מאחוריו מאז עלה לנערים ג', משם לנערים ב' והעונה בנערים א'. לא פלא שבונים עליו לשנים קדימה. מה גם שבמערכת מאז 2018.

בירם כיאל (לילך וויס-רוזנברג)בירם כיאל (לילך וויס-רוזנברג)
עידו יוסף (לילך וויס-רוזנברג)עידו יוסף (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני נערים אשחקני נערים א' של מכבי תל אביב מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני נערים אשחקני נערים א' של מכבי תל אביב חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני נערים אשחקני נערים א' של מכבי תל אביב בעננים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני נערים אשחקני נערים א' של מכבי תל אביב מחויכים (לילך וויס-רוזנברג)

במחצית השנייה מכבי תל אביב עלתה ליתרון של 0:2 משער עצמי של אריאל קאירי, שבטעות נגח לעבר שערו הוא, לאחר הגבהה ללא כותבת של ממש מצד מכבי תל אביב. קאירי גדל במרכז הארץ ורק בשנתיים האחרונות שייך למחלקת הנוער של מכבי חיפה. העונה, מלבד השער העצמי היום, התכבד בצמד שערים, בכל המסגרות.

אריאל קאירי (לילך וויס-רוזנברג)אריאל קאירי (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני נערים אשחקני נערים א' של מכבי תל אביב מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני נערים אשחקני נערים א' של מכבי תל אביב שמחים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני נערים אשחקני נערים א' של מכבי תל אביב מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני נערים אשחקני נערים א' של מכבי תל אביב בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)

נדמה היה כי מכבי חיפה לא באמת הגיעה היום להתמודדות, על אף שהמשחק התקיים בביתה. הקבוצה הייתה מעט כבויה ולא לחצה גבוה את החלק האחורי של התל אביבים שידעו לבטח כמעט לחלוטין את הירוקים מהכרמל. בסיום, מכבי תל אביב עם שלוש נקודות ביד, כשהמקום הראשון עדיין שייך לה עם 19 ניצחונות ו-57 נקודות.

רוני האוזי (לילך וויס-רוזנברג)רוני האוזי (לילך וויס-רוזנברג)
ארטיום דמצארטיום דמצ'וק (לילך וויס-רוזנברג)
דניאל דודי (לילך וויס-רוזנברג)דניאל דודי (לילך וויס-רוזנברג)
נועם גולדנברג (לילך וויס-רוזנברג)נועם גולדנברג (לילך וויס-רוזנברג)
עידו יוסף (לילך וויס-רוזנברג)עידו יוסף (לילך וויס-רוזנברג)
גיא ממן מול חן רקח (לילך וויס-רוזנברג)גיא ממן מול חן רקח (לילך וויס-רוזנברג)
הראל בן לולו (לילך וויס-רוזנברג)הראל בן לולו (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי פתח תקווה – הפועל כפר סבא 0:3

החבר'ה של עמית ארצי הקשו במשך 50 דקות, אבל זה לא הספיק. מכבי פתח תקווה ידיעה לשים את ידה על הניצחון ה-13 שלה העונה. כפר סבא נשארת לה במקום האחרון בפלייאוף התחתון לאחר הפסד 10 העונה (מחצית ממשחקיה, לעת עתה – הפסדים). ארז דידי, יהונתן שטינברג ושער עצמי אומלל של שחר וקנין סגרו עניין.

הפועל תל אביב – הפועל ירושלים 2:5

החבר'ה של אוהד אשכנזי שומרים להם על המקום השני בטבלה. לצד צמד שערים של פואד גנאים, שלושה מחליפים שנכנסו בדקה ה-54 להתמודדות, הבקיעו להם שערים. והשמות הם: אורי רבינוביץ, אושרי טשומה ויותם כלפה. ענבר מורג ודאגים אבי צימקו מן העבר השני. הירושלמים ממשיכים לספוג יתר על המידה ונשארים כקבוצה שספגה הכי הרבה בפלייאוף העליון.

הפלייאוף התחתון

הפועל פתח תקווה – הפועל חדרה 0:3

הכחולים ממרכז הארץ עם ניצחון שמביא את מאזן השערים שלהם להפוך לחיובי (38:39). ניצחון שמיני העונה לחבר'ה של עדי מישאל. הפעם, משערים של בן כהן, עידו נחמני וינאי רם. חדרה סופגת הפסד תשיעי העונה ולמרות זאת נשארת לה במקום השני בפלייאוף התחתון, כשלרשותה 27 נקודות. 

בני יהודה ת"א – בני סכנין 0:2

החבר'ה של עופר ראובן משאירים את מלוא הנקודות בבית, בזכות צמד שערים של הראל חבני, שהעלה מאזנו ל-12 שערי ליגה העונה. צדובר בצמד שלישי שלו העונה. ניצחון שישי לכתומים מדרום תל אביב, בעוד בני סכנים רושמת הפסד 11 העונה, מה שמשאיר אותה בתחתית הבוערת, יחד עם קריית שמונה, בית"ר ירושלים ונהלל יזרעאל.

