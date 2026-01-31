לראשונה מספטמבר: אוביידו גברה 0:1 על ג'ירונה

הליגה הספרדית מתקרבת לאט לאט אל עבר חודשי ההכרעה שלה, כשכל הקבוצות מרגישות שהמשחקים הולכים ונהיים קריטיים יותר, כל אחת למטרתה. המחזור ה-22 נמשך היום (שבת), כשאוביידו השיגה ניצחון ליגה ראשון מאז חודש ספטמבר, כשגברה 0:1 על ג’ירונה. בהמשך גם ויאריאל, אתלטיקו מדריד וברצלונה יעלו לשחק.

אוביידו – ג’ירונה 0:1

נועלת הטבלה יכולה סוף סוף לנשום קצת לרווחה. אומנם אוביידו עדיין נמצאת במקום האחרון ובסכנה ממשית לירידת ליגה, אך היא סיימה רצף ארוך במיוחד ללא ניצחונות והשיגה 3 נקודות מול האורחת, שנותרה במקום ה-11 כשלזכותם 25 נקודות. לאחר מחצית ראשונה מאופסת, מי שמצא את הרשת היה איליאס צ’אירה, שדחק בדקה ה-74 מול שער חשוף לאחר פרגון של תיאגו פרננדז.