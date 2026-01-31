ברדה: כיף גדול להוליך את המועדון הזה קדימה

אל תעירו את הפועל תל אביב מהחלום. האדומים עצרו את רצף 12 השנים בדרבי עם אותו 1:2 מטורף על מכבי ת”א ורבים חשבו שיהיה קשה להוריד לקרקע, אבל זה נמשך היום (שבת) עם 0:2 על מכבי נתניה בבית ושמירה על מאזן מושלם בבלומפילד. כדי לקנח, הקבוצה עלתה לפחות באופן זמני למקום השלישי, מעל היריבה העירונית שלה.

אליניב ברדה סיכם בסיום: “כיף גדול להוליך את המקום הזה, המועדון הזה, מקום שהייתי בו כשחקן ואני זוכר בו המון הצלחות, כיף לעבוד קשה כדי להחזיר אותו למקום שהוא ראוי לו. היה כיף מאוד לראות את התמיכה ואמונה של הקהל, הבעת האמון לתהליך שאנחנו עוברים, שלוש בצהריים אצטדיון מפוצץ ואני מאוד שמח על זה, באמת”.

על המשחק: “ראינו את המשחק וידענו שנתניה בחלק הקדמי יוצאת מן הכלל במעברים, ראינו מה קרה בחיפה, נשארנו קצת יותר זהירים ובחצי השני ככל שהתקדם הצלחנו לדחוף אותם אחורה, לקחנו סיכון וכל חילוף נכנס והשפיע מיד. אירופה? בואו נבטיח קודם פלייאוף עליון, אני חושב שאנחנו עושים דברים טובים ולא נקפוץ מעל הפופיק. גם אחרי הדרבי אמרו לי להוריד לקרקע ולצעוק והכל, השחקנים פה מבינים, באנו מקצועניים וזה הכי טוב, הגישה יוצאת מן הכלל”.

צפו: ברדה לאחר הניצחון

לסיום דיבר על המאזן המושלם בבית והחלק של האוהדים בזה: “הקהל תומך מהשנייה הראשונה וזה לא תלוי בתוצאה, גם בפיגור, הקהל מרים את השחקנים ונותן לנו המון כוח והמון תמיכה וזה משהו שמשפיע. אני הייתי שחקן ואני יודע מה זה שתומכים בך ללא תנאי וזה הכוח שלנו בבית”.

רוי קורין הוסיף: “עד השער שלי היה פה משחק די שוויוני, לא הצלחנו להגיע ליות ר מידי מצבים, שער חשוב מאוד וניצחון חשוב מאוד, ממשיכים קדימה. לא היינו צריכים לרדת לקרקע, יש פה שחקנים בוגרים, ידענו את המשמעות של המשחק ובאנו עם דריכות שיא ואני שמח שעושים את העבודה”.

עליו אישית: “לא יודע אם זו העונה הטובה בקריירה, אני מתרכז בלעשות מה שאני יודע על הדשא, לבוא כל אימון כל משחק, לתת מעצמי, שמח שהתוצאות באות. יש פה שחקנים מאוד מוכשרים, חדר הלבשה מלוכד, כולם אחד בשביל השני, חברים, יכולים להגיע רחוק. לא מסתכל על מכבי ת”א, מסתכלים על עצמנו והאמנו שאפשר לעשות עונה טובה”.

רוי קורין מנסה להשתחל בין כארם ג'אבר למאור לוי (ראובן שוורץ)

רוני לוי אמר מנגד: “במשחק הקודם מצאנו פיתרונות להנעת כדור ויצאנו לצאת למעברים עם החלטות טובות, הפעם השתחררנו כדי להגיע למצבים ולקבל החלטות טובות, אבל לא קיבלנו כאלו, בחצי השני בכלל לא מצאנו פיתרונות והפועל ת”א לחצה אותנו. המשחק היה פחות שוטף, אבל שמרנו אותם יחסית על מעט מצבים ובקלות מידי נתנו להם להכריע את המפגש”.

עוד ממאמן נתניה: “חלק מלהיות קבוצה טובה מאוד זה לשמור על אותה רמה לאורך זמן ובחצי השני לא עשינו את זה, נשתדל לראות מה היה לא בסדר ונתקן. מעבר לכניסה של שחקנים של הפועל לאמצע, ירדנו ברמת המשחק שלנו גם. לא נתתי הוראה ללכת אחורה, כן ביקשתי מהשחקנים ללחוץ אם יש אפשרות, היו רגעים בחצי הראשון שזה קרה, בחצי השני פחות”.

צפו: רוני לוי לאחר ההפסד

לסיום על עומר ניראון אחרי שטעה במשחק ועל חוסר הסבלנות של הקהל ממנו: “אני פחות רוצה לדבר על שחקן כזה באופן אישי אחרי משחק, לא רוצה להטיל אשמה, אבל אני חושב שהקהל שלנו גם אומר שלא הגיעו יותר מידי הזדמנויות לרגלי הפועל ת”א והיא ניצחה, אז ידענו לשמור את הפועל על לא הרבה מצבים וזה הספיק לשני שערים”.