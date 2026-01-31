עושה חיל: ניצחון עשירי למ.ס עמק חפר בילדים ג'

קבוצת ילדים ג' של מ.ס עמק חפר ממשיכה לעשות חיל בליגת שרון 1. הבוקר (שבת) התארחה הקבוצה אצל הפועל כפר סבא מערב, שקיוותה לזכות בניצחון שישי העונה - ובכך להנחיל הפסד שני העונה לאורחת, שמצידה הגיעה למשחק ממוקדת מטרה ובסיום חגגה זכייה בניצחון עשירי העונה.

הפועל כפר סבא פתחה את המשחק במגמה התקפית, אך יכולת טובה של הגנת עמק חפר בראשות השוער, גיא שחם, מנעה מהמארחת להבקיע בשלב מוקדם. בהמשך עמק חפר הייתה עדיפה יותר, תרגמה זאת לכיבוש שלושה שערים, שניים מהם מרגלו של דורי אדירי (8’, 26’) ועוד שער שכבש אור ירדן (50’). המארחת הצליחה לכבוש שער מצמק בדקה ה-65, שער שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לזכות עמק חפר.

את המשחק ניהל במקצועיות, תוך יצירת אווירה ספורטיבית ומחויכת השופט הוותיק, אריה וולף, שיחגוג בקרוב יום הולדת 78. אריה וולף שפט עשרות בליגות הבוגרים הבכירות, וממשיך לשפוט בהנאה ובמקצועיות גם בתקופה זו. לדברי צופים במשחק, וולף שילב במהלך המשחק אלמנטים של הומור עם השחקנים, המאמנים והקהל, מה שתרם ליצירת אווירה מהנה במגרש.

אריה וולף (באדיבות מ.ס חפר ילדים ג')

“ראינו מחויבות, עבודה קבוצתית ורצון”

אלמוג כגן, מאמן עמק חפר, אמר בסיום: "משחק טוב מאוד שלנו. שלטנו לאורך כל דקות המשחק הגענו להרבה מצבים והילדים הראו איכות וכישרון. יש בקבוצה שחקנים מאוד מוכשרים, אבל מעבר לזה ראינו מחויבות, עבודה קבוצתית ורצון. המטרה שלנו להמשך העונה היא להמשיך לעבוד קשה, להתקדם צעד צעד ולשפר את הילדים בכל אימון ובכל משחק.

“רואים בבירור את ההתפתחות והצמיחה שלהם לאורך השנה, וזה הדבר הכי חשוב. אנחנו ממשיכים להתמקד בקידום הילדים המוכשרים, לתת להם כלים נכונים להמשך הדרך - במטרה לשמור על קבוצה מגובשת וחזקה. אריה וולף שפט אותנו ושפט מצוין היה מאוד נחמד מקצועי ונתן אויירה טובה לילדים ולצוות המאמנים”