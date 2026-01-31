יום שבת, 31.01.2026 שעה 17:23
ספורט אחר  >> כדוריד

קשוח: נבחרת ישראל בכדוריד הוגרלה נגד ספרד

הכחולים לבנים קיבלו בסיבוב ה-3 של מוק' אליפות העולם את מי שזכתה פעמיים בטורניר וגם פעמיים באליפות אירופה. יו"ר האיגוד: "ההגרלה הכי קשה שיש"

|
נבחרת ישראל בכדוריד (אחר)
נבחרת ישראל בכדוריד (אחר)

בהגרלה שהתקיימה היום (שבת) בדנמרק, נקבע שהמנצחת במפגש הכפול בין ישראל לגאורגיה תפגוש את ספרד הגדולה לצמד משחקים במסגרת הסיבוב השלישי והאחרון של מוקדמות אליפות העולם בחודש מאי. אגב, לנבחרת ישראל יש מאמן ספרדי, דויד פיסונרו, כך שעבורו מדובר במפגש פיקנטי במיוחד במידה ויתקיים.

את ישראל ייצגו בהגרלה יו"ר האיגוד עידן מזרחי וגילעד נתן מנהל אגף גברים, שהגיעו כאורחי התאחדות הכדוריד האירופית ויצפו מחר בגמר אליפות אירופה בין גרמניה לדנמרק.

יו"ר האיגוד עידן מזרחי אמר: “ללא ספק ההגרלה הכי קשה שיכולנו לקבל. ספרד נבחרת מובילה באירופה שבגלל חוסר מזל לא הייתה בחצי הגמר, אני ופקו היו”ר הספרדי חברים טובים וכבר דיברנו על המשחקים (גם בנשים וגם בגברים)”.

עידן מזרחי עם יו"ר ההתאחדות הספרדית (איגוד הכדוריד)עידן מזרחי עם יו"ר ההתאחדות הספרדית (איגוד הכדוריד)

עוד אמר: “לפני הכל יש לנו משימה מאוד חשובה שהיא לעבור את גיאורגיה בשלב השני. נעשה את כל ההכנות לכך ואני מאוד מקווה שנוכל לארח בארץ כדי לייצר חווית כדוריד עבור כל אוהדי ואוהבי הכדוריד בישראל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */