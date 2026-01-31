קשוח: נבחרת ישראל בכדוריד הוגרלה נגד ספרד

בהגרלה שהתקיימה היום (שבת) בדנמרק, נקבע שהמנצחת במפגש הכפול בין ישראל לגאורגיה תפגוש את ספרד הגדולה לצמד משחקים במסגרת הסיבוב השלישי והאחרון של מוקדמות אליפות העולם בחודש מאי. אגב, לנבחרת ישראל יש מאמן ספרדי, דויד פיסונרו, כך שעבורו מדובר במפגש פיקנטי במיוחד במידה ויתקיים.

את ישראל ייצגו בהגרלה יו"ר האיגוד עידן מזרחי וגילעד נתן מנהל אגף גברים, שהגיעו כאורחי התאחדות הכדוריד האירופית ויצפו מחר בגמר אליפות אירופה בין גרמניה לדנמרק.

יו"ר האיגוד עידן מזרחי אמר: “ללא ספק ההגרלה הכי קשה שיכולנו לקבל. ספרד נבחרת מובילה באירופה שבגלל חוסר מזל לא הייתה בחצי הגמר, אני ופקו היו”ר הספרדי חברים טובים וכבר דיברנו על המשחקים (גם בנשים וגם בגברים)”.

עידן מזרחי עם יו"ר ההתאחדות הספרדית (איגוד הכדוריד)

עוד אמר: “לפני הכל יש לנו משימה מאוד חשובה שהיא לעבור את גיאורגיה בשלב השני. נעשה את כל ההכנות לכך ואני מאוד מקווה שנוכל לארח בארץ כדי לייצר חווית כדוריד עבור כל אוהדי ואוהבי הכדוריד בישראל”.