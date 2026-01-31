יום שבת, 31.01.2026 שעה 16:57
שער עצמי השאיר את נערים ב' של חיפה בפסגה

הירוקים רשמו 0:1 כשאופיר לוי כבש לצד הלא נכון ונותרו במקום הראשון. 3:7 משוגע להפועל ת"א על רעננה, 0:3 למכבי ת"א על חדרה, 1:5 לנתניה על חדרה

מכבי חיפה נערים ב' (ג'ו הירש, מכבי חיפה)
מכבי חיפה נערים ב' (ג'ו הירש, מכבי חיפה)

מזג אוויר מעולה הוציא לדרך את הפלייאוף העליון (מחזור 20) והפלייאוף התחתון (מחזור 21) בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2010. בפלייאוף העליון התקיימו להם ארבעה משחקים ובפלייאוף התחתון התקיימו להם צמד משחקים. במוקד, ניצחונה של מכבי חיפה על מכבי פתח תקווה בדקה ה-83, משער עצמי של אופיר לוי, לאחר בלגן ברחבה.

הפלייאוף העליון, מחזור 20

מכבי פתח תקווה – מכבי חיפה 1:0

83 דקות לקחו לירוקים מהכרמל להשיג את מבוקשת במגרש הסינתטי 'מכבי' של פתח תקווה, המקומית. רגע לפני שאופיר פז שורק לסיום ההתמודדות, בלגן בהגנת מכבי פתח תקווה הוביל לשער עצמי של אופיר לוי, מה שהעלה את מכבי חיפה ליתרון של 0:1, כשנדמה היה כבר כי חלוקת הנקודות כבר כאן. אליעזר בן אהרון ושחקניו שומרים על המקום הראשון בפער של שלוש נקודות ממכבי תל אביב. 

מכבי תל אביב – הפועל חדרה 0:3

ניצחון 14 במספר העונה ליהונתן סופר ושחקניו. לאחר 54 דקות משחק, מכבי פתח אביב פתחה את הסכר של חדרה והשיגה ניצחון יקר במאבק שלה מול מכבי חיפה על תואר האליפות העונה. רואי אברהם הבקיע ראשון, תומר דבח ועידן סיסאי השלימו. חדרה עם הפסד ליגה תשיעי העונה, נשארה במקום האחרון בפלייאוף העליון.

מכבי נתניה – הפועל פתח תקווה 1:5

ניצחון 11 העונה ליהלומים, בזכות שלושער של אורן נחמיאס ושערים של גלי גורדון ויובל דרוקר. לפתח תקווה צימק את התוצאה עידו ספר מהנקודה הלבנה. נתניה נשארת בין ארבעת הקבוצות שהבקיעו הכי הרבה שערים בפלייאוף העליון ובכלל, בליגה. פתח תקווה, בדומה לרעננה וחדרה, עם פחות מ-30 נקודות עדיין.

נערים בנערים ב' של מכבי נתניה (באדיבות המועדון)

הפועל תל אביב – הפועל רעננה 3:7

לא פחות מ-10 שערים נפלו היום בוולפסון, באחד המשחקים המשוגעים בשנים האחרונות בליגת נערים ב' – על. במחצית, שחקניו של אופר אמסטרדמר הוליכו כבר 3:5, משערים של אנטוני לוקא (צמד, הבקיע עוד אחד גם במחצית השנייה), יהלי אברהם (צמד) ואדיסו אלמו, כשלרעננה כבשו יונתן כהן, גל מאירה ורז אלקובי. בחצי השני השלימו, כאמור, אנטוני לוקא עם עוד אחד ועידן סלמן. הרבה עבודה בפנקס של יובל ההל, השופט הראשי.

נערים בנערים ב' של הפועל תל אביב (באדיבות המועדון)

הפלייאוף התחתון, מחזור 21

הפועל קריית שמונה – מ.כ נהלל יזרעאל 0:1

ניצחון שלישי העונה לקריית שמונה, תחת פיקודו של אילן עזריה. בנהלל יזרעאל סופרים משחק רביעי ברציפות בו מפסידים את מלוא הנקודות. לקריית שמונה 14 נקודות, חמש נקודות פחות מנהלל יזרעאל, זכות שער של רועי וקנין בדקה ה-20. וקנין, שכבר שש עונות רצופות בקריית שמונה, רשם עד כה תשעה שערים בכל המסגרות, מתוכם שבעה שערי ליגה.

אחרי הנציחון היקר, אילן עזריה, מאמן קריית שמונה, ציין בדף הפייסבוק הפרטי שלו: "אחרי תקופה לא הכי טובה שלנו, נערים ב' ליגת העל, באנו למשחק קשה מאד נגד נהלל וניצחנו 0:1. תודה לצוות שלי רועי בר וכמובן לשחקנים שלנו שעבדו קשה מאוד ויש ברכה לעבודה קשה וטובה. מקווה מאוד שתהיה לנו המשכיות. נמשיך לעבוד קשה במטרה לייצר כמה שיותר שחקנים טובים".

הפועל רמת גן – מ.ס. אשדוד 2:0

הפסד לידה 14 במספר להפועל רמת גן מהמקום האחרון. אשדוד, לעומת זאת, עם ניצחון ליגה שביעי, שמעניק לה נקודה 23 העונה. אשדוד מתרחקת עוד יותר מהתחתית הבוערת, זאת בזכות שערים של איתי כהן ודניאל נזרי. על הקווים ברמת גן אפשר היה למצוא צעיר בן 22, העונה על השם עילי בן שבת, שהחל דרכו במחלקת הנוער של עירוני מודיעין.

הפועל ירושלים – הפועל באר שבע 2:0

צמד שערים של אורי אברג'ל הביאו לניצחון תשיעי העונה לדרומיים, מה שהקנה להם 29 נקודות. באר שבע כבר ארבעה משחקים רצופים ללא הפסד, הקבוצה של בר הרוש יציבה ואיתנה מול יריבותיה לפלייאוף התחתון. הפועל ירושלים, לעומת זאת, בששת המשחקים האחרונים שלה, השיגה רק ניצחון אחד בלבד. 

נערים בנערים ב' של הפועל באר שבע (באדיבות המועדון)

למי שפספס את משחקי המחזור ה-20 בפלייאוף התחתון, הנה לו התוצאות שהושגו בין התאריכים 23-26/01: הפועל ראשון לציון – הפועל קריית שמונה 1:6; הפועל באר שבע – מ.ס. אשדוד 2:2; בני יהודה ת"א – הפועל רמת גן 0:1; בית"ר ירושלים – הפועל ניר רמת השרון 1:1; מ.כ נהלל יזרעאל – הפועל ירושלים 2:0.

