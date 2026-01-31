יום שבת, 31.01.2026 שעה 16:55
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

כנעאן ודן ביטון בהרכב של רן קוז'וק לבני ריינה

זאהי אחמד ואיגור זלאטנוביץ' ישלימו את חוליית ההתקפה של הפועל באר שבע. דוידזאדה, דיופ, אור בלוריאן וגיא מזרחי יפתחו בהגנה, אופיר מרציאנו בשער

|
חמודי כנעאן (מרטין גוטדאמק)
חמודי כנעאן (מרטין גוטדאמק)

עוד סוף שבוע של כדורגל ישראלי כבר כאן, כשהיום (שבת, 17:30) הפועל באר שבע תתארח אצל מכבי בני ריינה במסגרת המחזור ה-21 של ליגת העל. הדרומיים רוצים להלחיץ את בית”ר ירושלים ולעלות לפחות זמנית לפסגה, המארחת תנסה להמשיך במומנטום החיובי שלה ולשפר מאזן בתחתית.

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, אופיר דוידאזדה, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, מוחמד כנעאן, דן ביטון, זאהי אחמד ואיגור זלאטנוביץ’.

הרכב בני ריינה: ליאור גליקליך, עאיד חבשי, מור ברמי, איאד חוטבא, עבדאללה ג’אבר, אוסו קוובנה, עילאי אלמקייס, עמנואל בנדה, מוחמד שכר, איאד חלאילי ו-ויטאלי דמשקאן.

החבורה של רן קוז’וק לא נמצאת בכושר הכי טוב שלה. לפני שני מחזורים היא ספגה הפסד כואב ברגע האחרון לפועל תל אביב, כשבמשחקה האחרון ניצחה בקושי רב 2:3 את עירוני קריית שמונה בטרנר. האדומים יודעים שכדי לא לאפשר לצהובים-שחורים לברוח, 3 נקודות היום הם בגדר חובה.

רן קוזרן קוז'וק (חגי מיכאלי)

בצד השני, אדהם האדיה וחניכיו נועלים את טבלת הליגה עם 11 נקודות בלבד, כשקשה מאוד יהיה להם להימנע מירידה ללאומית, אך הם נמצאים במומנטום הכי טוב שלהם מתחילת העונה, עם שני ניצחונות ותיקו בשלושת משחקיהם האחרונים בכל המסגרות. ברור להם שיהיה קשה מאוד היום, אך כבר אין להם מה להפסיד.

לפועל ב”ש יש קושי היסטורי באצטדיון בראל, כשהיא לא ניצחה שם כבר 4 שנים ברציפות. הקבוצה מהדרום פגשה את בני ריינה העונה פעם אחת בלבד, כשגברה עליה 0:1 לא פשוט באצטדיון טרנר. גם היום כאמור לא יהיו לה חיים קלים, והכל יכול לקרות במשחק המסקרן הזה.

