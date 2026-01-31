יום שבת, 31.01.2026 שעה 16:55
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
5833-6229קובנטרי1
5529-4629מידלסברו2
5027-4828איפסוויץ'3
5040-4728האל סיטי4
4935-3629מילוול5
4737-4430רקסהאם6
4537-4430דרבי קאונטי7
4333-3928ווטפורד8
4336-4030בריסטול סיטי9
4333-3629פרסטון10
4228-3430סטוק סיטי11
4041-4330סאות'המפטון12
4042-4029ק.פ.ר13
3938-3929בירמינגהאם14
3845-4030לסטר15
3637-3229סוונסי16
3541-3928שפילד יונייטד17
3538-2929צ'רלטון18
3341-3729נוריץ'19
3244-3229ווסט ברומיץ'20
3037-2427פורטסמות'21
2937-2628בלקבורן22
2736-2728אוקספורד יונייטד23
-757-1829שפילד וונסדיי24

90 דקות לפרץ, סאות'המפטון גברה על סטוק סיטי

הישראלי פתח, רשם טעות שלא עלתה ביוקר, הצלה גדולה וגם קיבל צהוב על בזבוז זמן, אבל מעל הכל שמר על רשת נקייה ב-0:2 של הקדושים, שעלו למקום ה-12

|
דניאל פרץ מאגרף (IMAGO)
דניאל פרץ מאגרף (IMAGO)

יום שבת הגיע וזה ללא ספק היום הכי גדוש בספורט העולמי ובטח ובטח בכדורגל האירופי והישראלי. לא מעט קבוצות משחקות ברחבי הגלובוס, ואיתן לא מעט ישראלים שלנו מעבר לים שמנסים לתרום ולעשות למועדונים שלהם לעמוד ביעדים, כאשר לא מעט ליגיונרים שיחקו גם היום.

# סאות’המפטון פתחה את יום המשחקים של שבת בצ’מפיונשים עם 0:2 חשוב כדי לשוב לנצח אחרי התיקו במחזור הקודם. הקדושים ניצחו את סטוק סיטי ואף נצמדו עד כדי שתי נקודות מהיריבה על הדשא, כאשר דניאל פרץ פתח בין הקורות, רשם טעות גדולה בדקה ה-14 שלא עלתה ביוקר ובדקה ה-20 הוא זינק נהדר ומנע גול לבעיטה מרחוק. בנוסף, הוא קיבל צהוב על בזבוז זמן בדקה ה-73. המנצחת נצמדה לסטוק שבמקום ה-11 עד כדי שתי נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */