90 דקות לפרץ, סאות'המפטון גברה על סטוק סיטי

יום שבת הגיע וזה ללא ספק היום הכי גדוש בספורט העולמי ובטח ובטח בכדורגל האירופי והישראלי. לא מעט קבוצות משחקות ברחבי הגלובוס, ואיתן לא מעט ישראלים שלנו מעבר לים שמנסים לתרום ולעשות למועדונים שלהם לעמוד ביעדים, כאשר לא מעט ליגיונרים שיחקו גם היום.

# סאות’המפטון פתחה את יום המשחקים של שבת בצ’מפיונשים עם 0:2 חשוב כדי לשוב לנצח אחרי התיקו במחזור הקודם. הקדושים ניצחו את סטוק סיטי ואף נצמדו עד כדי שתי נקודות מהיריבה על הדשא, כאשר דניאל פרץ פתח בין הקורות, רשם טעות גדולה בדקה ה-14 שלא עלתה ביוקר ובדקה ה-20 הוא זינק נהדר ומנע גול לבעיטה מרחוק. בנוסף, הוא קיבל צהוב על בזבוז זמן בדקה ה-73. המנצחת נצמדה לסטוק שבמקום ה-11 עד כדי שתי נקודות.