ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2535-2121ג'ירונה11
2429-2921אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

ארבלואה: אמבפה כועס? זה לא הזמן לאכזבה

לפני ראיו מחר ב-15:00 (חי בערוץ ONE) מאמן ריאל התייחס לביקורת הפומבית של הכוכב על חבריו וטען: "שחקנים חסינים? רוצה את הטובים ביותר על הדשא"

אלברו ארבלואה (IMAGO)
אלברו ארבלואה (IMAGO)

אלברו ארבלואה דיבר לקראת המשחק של ריאל מדריד מחר (ראשון) ב-15:00 מול ראיו וייקאנו, והתייחס לחשיבות המפגש במאבק בצמרת. המאמן הדגיש את רמת הקושי שמציבה היריבה, את הצורך בריכוז ובאינטנסיביות גבוהה, ואת העובדה שמבחינתו זהו משחק מפתח שבו הקבוצה חייבת להמשיך בתהליך השיפור ולהציג יציבות, במיוחד מול הקהל הביתי.

איך ריאל מדריד ניגשת למשחק?
“זה משחק קריטי לשאיפות שלנו. ראיו היא קבוצה קשה ואגרסיבית. זה יהיה משחק לא פשוט, ואנחנו חייבים להיות מרוכזים ולהופיע ברמה הגבוהה ביותר”.

מה אתה מצפה מהברנבאו?
“קהל שתומך בקבוצה, כמו במשחק הבית האחרון. אני תמיד מבקש את התמיכה שלהם, כי איתם אנחנו חזקים יותר. המטרה היא לנצח ולהמשיך להיאבק על האליפות. אם אנחנו רוצים להישאר בתמונה, אנחנו צריכים אותם. מול מונאקו היינו מאוחדים, וראו שכשזה כך, הכל הרבה יותר קל”.

אוהדי ריאל מדריד (IMAGO)אוהדי ריאל מדריד (IMAGO)

מה דרוש כדי שקרבחאל וסבאיוס ישחקו יותר?
“אצל דני, המטרה המרכזית היא רצף אימונים. לקבל דקות ולהימנע מחזרה לפציעה. אני רוצה להתקדם צעד אחר צעד, בסבלנות. אבל צריך עוד קצת זמן. לגבי סבאיוס, כולנו מכירים את האיכויות והיכולות שלו. הוא שחקן נחוץ, והוא יהיה חשוב מאוד מעכשיו ועד סוף העונה”.

התשובה של ארבלואה לאמבפה

האם יש שחקנים חסינים?
“אני מבין את הדיונים, אבל אני תמיד רוצה את השחקנים הטובים ביותר על המגרש. וככל שהם זמינים ליותר דקות עבור הקבוצה, כך טוב יותר. בוויאריאל, למשל, השער הגיע ממהלך מצוין של ויניסיוס, השני. הם יכולים לעשות את ההבדל בכל רגע. יהיו אנשים שלא אוהדים את ריאל מדריד ולא ירצו לראות אותם על הדשא”.

"זו לא שאלה של איכות ולא של טקטיקה, אלא של רצון", אמר אמבפה בליסבון. אתה מסכים שלפעמים לקבוצה יש בעיה בגישה?
“אנחנו עובדים כדי למצוא פתרונות. זה לא זמן לאכזבה וגם לא לאופוריה. זה זמן לעבודה בלבד”.

קיליאן אמבפה (רויטרס)קיליאן אמבפה (רויטרס)

מה דעתך על המפגש המחודש עם מוריניו?
“ראיו וייקאנו”.

האם אתה חושש שהקבוצה לא מספיק מהירה?
“כמו שאמרתי, עכשיו זה הזמן לעבוד. יש לנו שבועיים לעשות זאת בכל הרמות, וזה בדיוק מה שרצינו וכיוונו אליו. 18 ימים, או 19, ויהיה זמן עם השחקנים כדי להשתפר, כדי לקחת את הדברים לשלב הבא. וזה מה שמחכה לנו אחרי המשחק”.

איך אתה מסביר את חוסר היציבות של הקבוצה?
“זה בדיוק מה שאמרתי לכם: אנחנו עובדים קשה, מנתחים מה צריך לעשות כדי לשמור על עקביות. ואני חושב שנצליח. אבל אנחנו צריכים זמן עבודה, כמובן”.

ארבלואה (IMAGO)ארבלואה (IMAGO)

כמה רחוקה או קרובה ריאל מדריד מסגנון המשחק האידאלי שלה?
“זה לא עניין של קרוב או רחוק. לא היה לנו הרבה זמן. ולמרות שאני מאוד מודה לשחקנים על קבלת הפנים והמחויבות שלהם, זה לוקח זמן. אפשר להסביר כמה שרוצים, אבל זה צריך להיות מופנם על הדשא. אנחנו מצפים לתקופה הזו כדי להתחיל לעבוד באמת. ויש לי הרבה ביטחון”.

האם ההפסד בליסבון מרגיש כמו חזרה לנקודת ההתחלה?
“לא. אנחנו ממוקדים בראיו, מודעים לחלוטין לקושי ולדרישות של המשחק. זה כל מה שמעסיק אותנו. להמשיך להשתפר, להמשיך לגדול. ולהבין שהרמה של כולם צריכה להיות גבוהה מאוד כדי לנצח כל משחק. זה לא משהו שקורה רק לנו, אלא לכולם. אם רוצים לנצח, חייבים להיות ברמה גבוהה מאוד גם כקבוצה וגם כיחידים”.

מה למדת מאלבסטה ומליסבון, והאם אתה מתחרט על החלטות שקיבלת?
“לא, חרטה היא דרך ללא מוצא. אני מנסה ללמוד כשדברים לא הולכים טוב. זו הגישה שלי. להבין איפה אני יכול להשתפר, וכמו שאמרתי לשחקנים, לפעמים אני בהכרח אעשה טעויות”.

