סרינה וויליאמס לא שוללת קאמבק לטניס

האם עולם הטניס עשוי לראות שוב את אחת השחקניות הגדולות בכל הזמנים חוזרת למגרש? סרינה וויליאמס, שזכתה ב-23 תארי גראנד סלאם, סירבה לשלול אפשרות של קאמבק מפתיע במהלך ראיון בתכנית הבוקר הפופולרית "Today" בארה"ב.

וויליאמס, שפרשה מהטניס המקצועני ב-2022, נשאלה על ידי המגישה סוואנה גאת'רי בנוגע לשמועות על חזרה לפעילות תחרותית. למרות שבחודש דצמבר האחרון הצהירה בפוסט ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר) כי "אני לא חוזרת", הפעם בחרה להגיב באופן מסויג בהרבה. "באמת? את שואלת את זה עכשיו בתכנית?" השיבה בחיוך, והוסיפה: "אני פשוט נהנית מהחיים כרגע."

סרינה ויליאמס במאבק אינטנסיבי על המגרש (רויטרס)

במהלך הראיון התייחסה וויליאמס גם למשפחתה – היא אם לשתי בנות, אולימפיה בת ה-8 ואדירה בת ה-2, ומשתפת פעולה עם בעלה היזם אלכסיס אוהניאן. וויליאמס הדגישה כי היא רואה בעצמה "אמא במשרה מלאה", ואף ציינה כי סימנה את עיסוקה כ"עקרת בית" בטפסים אחרונים שמילאה.

עם זאת, כאשר נשאלה ישירות האם הגישה בקשה לשוב לבריכת הבדיקות הנדרשת לספורטאים פעילים, השיבה בחיוך מסתורי: "האם באמת חזרתי? אני לא בטוחה אם בכלל יצאתי. אי אפשר לדבר על זה." המגישה ניסתה להקשות והציעה לה לסיים את שמועות הקאמבק אחת ולתמיד, אך וויליאמס התחמקה: "אני רק רוצה ללכת לישון, זה מוקדם מדי."

הספקולציות סביב חזרתה האפשרית של וויליאמס מקבלות חיזוק במיוחד לאור העובדה שהאולימפיאדה הבאה תיערך בלוס אנג'לס ב-2028 – עיר מגוריה של וויליאמס, ושבה היא ואחותה ונוס זכו שלוש פעמים במדליית זהב בזוגות. גם אחותה ונוס, שחזרה לאחרונה לסבב בגיל 45, התייחסה לנושא ואמרה: "אנחנו תמיד עושות הכול יחד, ואם סרינה תחזור – כולם ידעו."

העניין סביב שובה של כוכבת העל ממשיך לעורר שיח רב הן בקרב האוהדים והן בתקשורת. בינתיים, וויליאמס מתמקדת בפעילותה מחוץ למגרשים, כולל השתתפות בקמפיינים מסחריים ובאירועים משפחתיים.

אדם עובר ליד שלט של סרינה ויליאמס ברכבת התחתית בניו יורק (רויטרס)

לסיכום, אף שסרינה וויליאמס לא הכריזה באופן רשמי על חזרה לטניס, תגובותיה האחרונות משאירות פתח לתקווה בקרב מעריצי הספורט ברחבי העולם. עד להודעה רשמית, עולם הטניס ימשיך לעקוב בדריכות אחרי כל רמז שיוצא מהכוכבת הבלתי מעורערת.