יום ראשון, 01.02.2026 שעה 09:16
ספורט אחר  >> טניס

סרינה וויליאמס לא שוללת קאמבק לטניס

אלופת הגראנד סלאם, סרינה וויליאמס, סיפקה רמזים מפתיעים שלא שללה חזרה למגרשים בראיון טלוויזיוני בארה"ב.

|
סרינה ויליאמס במאבק אינטנסיבי על המגרש (רויטרס)
סרינה ויליאמס במאבק אינטנסיבי על המגרש (רויטרס)

האם עולם הטניס עשוי לראות שוב את אחת השחקניות הגדולות בכל הזמנים חוזרת למגרש? סרינה וויליאמס, שזכתה ב-23 תארי גראנד סלאם, סירבה לשלול אפשרות של קאמבק מפתיע במהלך ראיון בתכנית הבוקר הפופולרית "Today" בארה"ב.

וויליאמס, שפרשה מהטניס המקצועני ב-2022, נשאלה על ידי המגישה סוואנה גאת'רי בנוגע לשמועות על חזרה לפעילות תחרותית. למרות שבחודש דצמבר האחרון הצהירה בפוסט ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר) כי "אני לא חוזרת", הפעם בחרה להגיב באופן מסויג בהרבה. "באמת? את שואלת את זה עכשיו בתכנית?" השיבה בחיוך, והוסיפה: "אני פשוט נהנית מהחיים כרגע."

סרינה ויליאמס במאבק אינטנסיבי על המגרש (רויטרס)סרינה ויליאמס במאבק אינטנסיבי על המגרש (רויטרס)

במהלך הראיון התייחסה וויליאמס גם למשפחתה – היא אם לשתי בנות, אולימפיה בת ה-8 ואדירה בת ה-2, ומשתפת פעולה עם בעלה היזם אלכסיס אוהניאן. וויליאמס הדגישה כי היא רואה בעצמה "אמא במשרה מלאה", ואף ציינה כי סימנה את עיסוקה כ"עקרת בית" בטפסים אחרונים שמילאה.

עם זאת, כאשר נשאלה ישירות האם הגישה בקשה לשוב לבריכת הבדיקות הנדרשת לספורטאים פעילים, השיבה בחיוך מסתורי: "האם באמת חזרתי? אני לא בטוחה אם בכלל יצאתי. אי אפשר לדבר על זה." המגישה ניסתה להקשות והציעה לה לסיים את שמועות הקאמבק אחת ולתמיד, אך וויליאמס התחמקה: "אני רק רוצה ללכת לישון, זה מוקדם מדי."

הספקולציות סביב חזרתה האפשרית של וויליאמס מקבלות חיזוק במיוחד לאור העובדה שהאולימפיאדה הבאה תיערך בלוס אנג'לס ב-2028 – עיר מגוריה של וויליאמס, ושבה היא ואחותה ונוס זכו שלוש פעמים במדליית זהב בזוגות. גם אחותה ונוס, שחזרה לאחרונה לסבב בגיל 45, התייחסה לנושא ואמרה: "אנחנו תמיד עושות הכול יחד, ואם סרינה תחזור – כולם ידעו."

העניין סביב שובה של כוכבת העל ממשיך לעורר שיח רב הן בקרב האוהדים והן בתקשורת. בינתיים, וויליאמס מתמקדת בפעילותה מחוץ למגרשים, כולל השתתפות בקמפיינים מסחריים ובאירועים משפחתיים.

אדם עובר ליד שלט של סרינה ויליאמס ברכבת התחתית בניו יורק (רויטרס)אדם עובר ליד שלט של סרינה ויליאמס ברכבת התחתית בניו יורק (רויטרס)

לסיכום, אף שסרינה וויליאמס לא הכריזה באופן רשמי על חזרה לטניס, תגובותיה האחרונות משאירות פתח לתקווה בקרב מעריצי הספורט ברחבי העולם. עד להודעה רשמית, עולם הטניס ימשיך לעקוב בדריכות אחרי כל רמז שיוצא מהכוכבת הבלתי מעורערת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */