דג'וקוביץ' ניצח את סינר וחוזר לגמר אוסטרליה

נובאק דג'וקוביץ', המדורג השני בעולם ובעל עשרה תוארי אליפות אוסטרליה, עשה זאת שוב. האגדה הסרבית התגבר על פיגור במערכות מול האלוף היוצא יאניק סינר, ניצח 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 בקרב מתיש שנמשך למעלה מארבע שעות, והבטיח את מקומו בגמר הגראנד סלאם באוסטרליה, שם יפגוש את המדורג הבכיר קרלוס אלקראס.

דג'וקוביץ', בן ה-38, שבר רצף של חמישה הפסדים מול סינר בשנתיים האחרונות, והפגין עוצמה מנטלית מרשימה במיוחד בשעות הקטנות של הלילה במלבורן. בסיום המשחק התייחס דג'וקוביץ' בהומור: "הייתה לו את המספר שלי, אז הייתי צריך להחליף אותו הלילה", אמר לקהל, והוסיף: "אמרתי לו תודה על כך שאיפשר לי לנצח לפחות פעם אחת בשנתיים האחרונות. יש לי כבוד עצום אליו, הוא דוחף אותך לקצה".

יאניק סינר מתמודד מול נובאק דג'וקוביץ' במאבק אינטנסיבי (רויטרס)

בניצחון זה, דג'וקוביץ' שמר על מאזן מושלם בגמרים של אליפות אוסטרליה ואפשר לעצמו לחלום על תואר גראנד סלאם 25 – שיא היסטורי שהוא רודף אחריו מאז תחילת עונת 2024. "הקהל יצר אווירה מדהימה, אולי הכי טובה שחוויתי כאן", שיתף לאחר המשחק.

בגמר יפגוש דג'וקוביץ' את קרלוס אלקראס הצעיר, שגבר בחצי הגמר על אלכסנדר זברב לאחר מאבק של חמש מערכות ו-5 שעות ו-27 דקות. "פגשתי את קרלוס אחרי המשחק שלו והוא התנצל על כך שעיכב את תחילת המשחק שלי", סיפר דג'וקוביץ' בחיוך. "אמרתי לו שאני כבר זקן וצריך ללכת לישון מוקדם".

המפגש בין דג'וקוביץ' לאלקראס הוא שחזור של רבע הגמר מהשנה שעברה, בו דג'וקוביץ' ניצח ומנע מאלקראס להפוך לשחקן הצעיר ביותר שמסיים קריירה גרנד סלאם. הפעם, שני השחקנים ינסו לכתוב פרק חדש בהיסטוריה – דג'וקוביץ' עם האפשרות להשיג תואר גראנד סלאם 25, ואלקראס עם ניסיון להיות האלוף הצעיר ביותר.

במאזן המפגשים בין השניים, דג'וקוביץ' מוביל 5:4, אך במפגשי גראנד סלאם אלקראס מחזיק ביתרון 2:3. "מרגיש שכבר ניצחתי הלילה", סיכם דג'וקוביץ'. "אני רק מקווה שיהיה לי מספיק כוח להילחם מול מספר 1 בעולם – ושהגורל יכריע".

הגמר הגדול יתקיים ביום ראשון במלבורן, וצפוי לספק דרמה נוספת בין שניים מהשחקנים הגדולים של הדור הנוכחי.