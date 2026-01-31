נובאק רחוק ניצחון אחד מהתואר הגדול בקריירה

מחר (ראשון) ב-10:40 שעון ישראל יעלה מסך על אחד הגמרים הגדולים שידע עולם הטניס בעשור האחרון. מצד אחד יעמוד נובאק ג׳וקוביץ׳, הגדול בהיסטוריה של המשחק, במרחק ניצחון אחד מהישג חסר תקדים. מהעבר השני יתייצב קרלוס אלקראס בן ה-22, הכוכב הספרדי שממשיך לשבור תקרות זכוכית בגיל שבו אחרים עדיין לומדים את הסבב.

עבור ג׳וקוביץ׳ זהו רגע של אמת. זכייה באליפות אוסטרליה תעניק לו גראנד סלאם מספר 25 (!!!) ותעמיד חותמת נוספת על קריירה שכבר מזמן חצתה כל גבול אפשרי. בגיל 38, כשהזמן אמור להיות האויב הגדול ביותר שלו, הסרבי מוכיח שוב שהוא עדיין שייך לפסגה הגבוהה ביותר של הענף.

הדרך של נובאק לגמר סיפקה עוד הוכחה לעוצמה המנטלית שלו. בחצי הגמר מול יאניק סינר, האלוף המכהן ואחד השחקנים הטובים בעולם כיום, הוא הציג מאסטר קלאס של אופי, קור רוח ושליטה ברגעים שבהם משחקים כאלה מוכרעים.

נובאק ג׳וקוביץ׳ ויאניק סינר (רויטרס)

האופי של אלקראס

המספרים רק חיזקו את התחושה. הצלות רבות של נקודות שבירה, תפקוד מושלם במערכה המכרעת ותחושת שליחות ברורה. זה לא היה עוד ניצחון, אלא הצהרה של מי שמסרב לפנות את הבמה.

מנגד ניצב אלקראס, שכבר מזמן אינו רק תופעת טבע. הספרדי בן ה-22 ממשיך להציג שילוב נדיר של כוח מתפרץ, מהירות, יצירתיות וחוסן מנטלי שמזכיר לכולם מדוע רבים ראו בו עוד בתחילת דרכו את פני העתיד של הטניס העולמי.

חצי הגמר מול אלכסנדר זברב המחיש היטב את האופי שלו. אלקראס איבד יתרון, סבל מהתכווצויות שרירים, ראה את יריבו מגיש לניצחון ועדיין מצא את הדרך לחזור, להפוך את הקערה ולחתום עוד קאמבק מהסוג שכבר הפך לסימן ההיכר שלו.

קרלוס אלקראס (רויטרס)

עבור הספרדי, זכייה במלבורן תהיה רגע היסטורי. תואר באוסטרליה ישלים עבורו זכייה בכל ארבעת טורנירי הגראנד סלאם ויהפוך אותו לצעיר ביותר בעידן הפתוח שעושה זאת, הישג שכבר כעת ימקם אותו בשורה אחת עם האגדות הגדולות ביותר.

יריבות שקולה

הראש בראש בין השניים מוסיף שכבה נוספת של דרמה לגמר. ג׳וקוביץ׳ מוביל 4:5 במאזן הרשמי, יתרון זעיר שממחיש עד כמה היריבות הזו צמודה ושקולה. בכל מפגש ביניהם התחושה היא שאין פייבוריט ברור, אלא מאבק של פרטים קטנים.

לא פחות מארבעה מהמפגשים בין השניים כבר הוכרעו במשחקי גמר, כשכל אחד מהם רשם שני ניצחונות. אלקראס כבר הספיק לקטוע לנובאק רצף ארוך בווימבלדון, בעוד הסרבי הגיב עם ניצחון גדול בגמר האולימפי בפאריס, מה שמדגיש עד כמה הדינמיקה ביניהם משתנה בכל במה.

אלקראס וג'וקוביץ' (רויטרס)

אם ג׳וקוביץ׳ ינצח, הוא יוכל להצביע על ניצחון על שני הכוכבים הגדולים של הדור החדש בדרך למייג׳ור ה-25 ולהעמיד הישג שעשוי להיחשב לאחד הגדולים בתולדות הספורט. אם אלקראס ייצא עם ידו על העליונה, הוא יוכל להכריז בקול רם שהוא מכוון להיות השליט הבלעדי של הענף.

כך או כך, גמר אליפות אוסטרליה הקרוב מבטיח הרבה יותר ממשחק טניס. זהו ערב שבו ההיסטוריה תבחר בין האגדה שמסרבת להיעלם לבין הכוכב הרעב שבדרך אולי להיות הגדול מכולם בעוד כמה שנים טובות.