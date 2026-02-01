חי מהגמר: אלקראס - ג'וקוביץ' 6:2, 2:6, 3:4

ארבע פעמים בשנה עולם הטניס עוצר מלכת ומתיישב כשהוא מפסיק את כל מה שהוא עשה, ואחד הרגעים הללו מתקיים לו בשעה זו. הגרנד סלאם הראשון של 2026 ברגע השיא שלו עם הגמר הגדול, כאשר קרלוס אלקראס פוגשת את נובאק ג’וקוביץ’ במעמד היוקרתי באליפות אוסטרליה הפתוחה.

הספרדי הגיע לגמר אחרי שגבר 2:3 במערכות על סאשה זברב בתום חצי הגמר הארוך בתולדות התחרות ואחרי דרמה ענקית. קרליטו מדורג ראשון בעולם וזכה בכל מייג’ור פעמיים, להוציא את הטורניר במלוברן בו לא זכה ואפילו ההופעה כעת בגמר היא הראשונה שלו בקריירה.

מהצד השני, מה נותר לומר על הסרבי בן ה-38? הטוב ביותר אי פעם, הווינר ביותר אי פעם, החזק ביותר מנטלית אי פעם, וכזה שלא מפסיק להדהים. רבים לא חשבו שייקח מערכה נגד יאניק סינר, אבל הוא הדיח את המדורג שני והוכיח מאיזה חומר הוא עשוי, ושאי אפשר יהיה להספיד אותו גם שיהיה בן 50.

מלבורן זה המקום האהוב על הג’וקר בקריירה, כשמתוך 24 מייג’ורים שיש לו 10 הגיעו באוסטרליה, הזכייה האחרונה שם ב-2023. אלקראס ונובאק נפגשו תשע פעמים בקריירה, והמאזן הוא 4:5 לטובת ג’וקוביץ’. המפגש האחרון היה בארה”ב שם הספרדי עלה, לפני זה שנה שעברה במלבורן נולה עלה.

בפעם האחרונה שהם נפגשו על זכייה זה היה במשחקים האולימפיים בפאריס שם הסרבי חגג בגדול וזכה לראשונה במדליית זהב, ולפני זה אלקראס חייך שניצח בגמר בווימבלדון ב-2024. נזכיר, ג’וקוביץ’ עם 24 מייג’ורים, הספרדי מנגד עם שישה.

מערכה ראשונה: 2:6 לנובאק ג’וקוביץ’

ג’וקוביץ’ בפעם התשיעית ברצף בגמר מייג’ור הגיש ראשון ובקלות עלה ל-0:1 כשרק איבד נקודה אחת, אלקראס עשה בדיוק את אותו הדבר ואיבד נקודה אחת בדרך ל-1:1. הסרבי העלה רמה עם הגשה טובה אף יותר ועל האפס השיב את היתרון. ג’וקוביץ’ שבר! אלקראס מצמץ ראשון ואחרי שלוש נקודות שבירה, משחקון של שבע דקות ועם ראלי מדהים שסגר סיפור, נובאק עלה ל-1:3, והוא לא הסתנוור כשהגיש נפלא בדרך ל-1:4.

רפאל נדאל ביציע (רויטרס)

המדורג ראשון נקלע לפיגור 30:0, אבל התאושש עם 4 נקודות רצופות כדי לצמק ל-4:2, ואז נולה על האפס שייט בקלות ל-2:5. ג’וקוביץ’ שבר שוב ועלה ל-0:1 במערכות! הסרבי השיג שתי נקודות שבירה במשחקון השמיני, הוא היה צריך רק אחת כדי לעשות את העבודה, מקדמה ראשונה היא של הג’וקר.

מערכה שנייה: 2:6 לקרלוס אלקראס

אלקראס הגביר קצב ואחרי שסחט דיוס ולא הצליח לשבור, הוא הגיש על האפס והמערכה השנייה החלה עם 1:1. הנה השבירה! היכולת המשופרת של קרליטו השתלמה לו עם שתי נקודות שבירה, כבר בראשונה הוא אמר תודה ועלה ל-1:2. ג’וקוביץ’ סחט נקודת שבירה וכמעט השיב אש מיד, אבל טעות בלתי מחויבת סידרה דיוס ומשם המדורג ראשון השלים את המשימה בדרך ל-1:3, כאשר מיד הסרבי איבד נקודה אחת והגיש נפלא על מנת לצמק ל-3:2.

אלקראס לא התבלבל ופעם נוספת על האפס שמר על ההגשה שלו, ואז שבר שוב! 15:40 הראה הלוח, נולה עוד לקח עוד נקודה, אבל אז טעות בלתי מחויבת שלו סידרה שבירה שנייה במערכה הזו לאלקראס, שיגיש כדי להשוות ל-1:1 במערכות. המדורג ראשון עשה זאת! ג’וקוביץ’ עלה ל-0:15, אבל ארבע נקודות רצופות נתנו לאלקראס לכפות 1:1 במערכות. יש משחק במלבורן.

ביל גייטס צופה (רויטרס)

מערכה שלישית

אלקראס רק המשיך להגביר קצב, כאשר אמנם הוא איבד 0:30 כשנולה הגיש ולא שבר, אבל מיד על האפס קבע 1:1. נולה הרים רמה וגם כן על האפס השיב את היתרון במשחקונים עליו, ואז המשחקון הכי נהדר במפגש הסתיים עם אלקראס משווה, 26 דקות עד כה במערכה השלישית, 2:2 במלבורן. קרלוס שבר! המקדמה הראשונה שוב הלכה לספרדי, שעלה ל-15:40 וישר השלים את המשימה, כאשר מיד לאחר מכן הוא גם שייט ל-2:4, נובאק די בקלות צימק ל-4:3.