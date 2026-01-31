אנדרדה סוחב פציעה בידו, חשש שיצטרך ניתוח

מכת הפציעות לא עוזבת את מכבי תל אביב, כאשר ל-ONE נודע שקרווין אנדרדה שסוחב פציעה בידו, צפוי לעבור סדרת בדיקות נוספת בימים הקרובים כאשר החשש הוא שלא יהיה מנוס מהוצאתו לניתוח כדי לטפל בבעיה בידו.

הקשר שהגיע בקיץ ב-1.5 מיליון אירו והיה אמור להיות יורשו של ווסלי פטאצ’י, התקשה להשתלב תחת ז’רקו לאזטיץ’, אם כי בתקופה האחרונה קיבל יותר דקות משחק. הוא עדיין לא הצליח לבוא לידי ביטוי כמו שציפו ובסופו של דבר מדובר כבר בפציעה שנייה שהוא מתמודד איתה תוך כדי העונה וכזו שמטרידה אותו מאוד.

אם אנדרדה אכן יעלה על שולחן הניתוחים, כאשר נותרו עוד כ-3 חודשים בלבד לעונה הקרובה, מכבי ת”א תאבד עוד שחקן זר לתקופה לא קצרה וצריך לבדוק כיצד היא תפעל בהתאם לכך. כידוע, הצהובים כבר ללא יון ניקולאסקו שגמר את העונה ומוקפא לאור צירופו של אמיר סהיטי. אולם כאן יש לציין כי מותר בעונה אחת להקפיא שני שחקנים אם וכאשר יצטרכו להגיע למצב הזה.

במכבי ת”א מבהירים כי לא בטוח שצריך ניתוח ומחפשים פתרונות נוספים, כאשר ללא קשר, על פי גורמים בסביבת המועדון, סוכנו של אנדרדה דוחף לכך שהשחקן ימשיך לשחק והוא אף הוצע לקבוצות בברזיל בימים האחרונים, ביניהן סאו פאולו.

פציעה רודפת פציעה

רק לאחרונה חזר להתאמן עם הקבוצה כריסטיאן בליץ’, האחרון שיצא לניתוח מבין שחקני הסגל, אחרי שסבל משבר קטן בעצם הלחי. בליץ’ תוכנן לשוב לסגל ביום שני הקרוב מול עירוני קריית שמונה.

כל זאת כאשר רק ביום חמישי חזרו לשחק אושר דוידה וטייריס אסאנטה שגם הם היו פצועים, ובזמן שמוחמד עלי קמארה ושגיב יחזקאל היו מחוץ לסגל בשל פציעות משלהם.