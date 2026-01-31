בדרך למכבי ת"א: רוני דיילה כבר נמצא בישראל

רוני דיילה עשה צעד משמעותי בדרך למינויו כמאמן מכבי תל אביב. המאמן הנורבגי נחת אתמול (שישי) ב-19:30 בישראל ולמעשה העביר את הלילה בתל אביב, כל זאת לקראת השלמת המשא ומתן וחתימה רשמית על חוזהו בקבוצה, במהלך שאמור לסמן את פתיחתה של תקופה חדשה בקריית שלום.

דיילה, בן 50, מגיע עם ניסיון עשיר בזירה האירופית והבין-לאומית, לאחר שאימן בשנים האחרונות בליגות שונות ונחשב למאמן בעל תפיסה מודרנית וברורה. במכבי תל אביב מאמינים כי הידע שצבר, יחד עם סגנון משחק התקפי ודינמי, יכולים להתאים לדרישות המועדון ולשאיפותיו המקומיות והיבשתיות.

לקראת סגירה רשמית

במהלך שהותו בישראל צפוי דיילה לקיים פגישות נוספות עם הנהלת המועדון, לעבור על פרטי ההסכם ולהשלים את התנאים האחרונים לקראת החתימה. אם לא יחולו עיכובים בלתי צפויים, ההודעה הרשמית על מינויו עשויה לצאת כבר היום (שבת), כאשר מתכוננים לאפשרות שיצטרף לעבודה במהירות ויעביר את אימון הבכורה שלו בתפקיד עוד הערב.

מעבר להיבט החוזי, במכבי תל אביב מצפים מדיילה להטביע חותם מקצועי ברור, בדגש על סגנון משחק יוזם, לחץ גבוה ושיפור תהליכי האימון וההכנה. כעת, עם נחיתתו בישראל, נדמה שהמרחק בין דיבורים למעשים התקצר משמעותית.

לאחרונה היה מועמד לתפקיד מאמן נבחרת תוניסיה, שבחרה לבסוף בסאברי לאמושי. אם הכל יתקדם כמתוכנן, רוני דיילה יהפוך בקרוב למאמן מכבי תל אביב, ויפתח פרק חדש ומסקרן בקריירה שלו, וגם עבור אחד המועדונים המרכזיים בכדורגל הישראלי.