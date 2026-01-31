יום שבת, 31.01.2026 שעה 12:28
ספורט אחר  >> כדוריד

איגוד הכדוריד ידון בגרעון: מעל 2 מיליון שקלים

חברי הנהלה טוענים שלא קיבלו מידע באשר למצב הפיננסי, המנכ"ל הסביר מדוע. באיגוד גילו בעיה חדשה: אין מספיק נשים בהנהלה וכך לא ניתן לקבל תקציבים

|
עדלי מרכוס (שחר גרוס)
עדלי מרכוס (שחר גרוס)

איגוד הכדוריד צפוי לקיים בשבוע הבא גם ישיבת הנהלה וגם אסיפה כללית שלא מן המניין שיעסקו במצבו הפיננסי ובטיוטת התקציב לשנת 2026, כאשר האיגוד בגירעון מצטבר שעולה על שני מיליון שקלים. הישיבות עשויות להיות מתוחות כל זאת, כאשר ברקע חברי ההנהלה טוענים כי הם לא מקבלים מידע באשר למצבו הפיננסי לפני הישיבה הקרובה.

בימים האחרונים נמסר לחברי ההנהלה כי הם מוזמנים למשרדי האיגוד על מנת לצפות בטיוטת התקציב, ואכן כך עשו חלקם - אלא שלטענתם המנכ"ל עדלי מרכוס סירב לאפשר לכמה מהם לראות את המסמכים הרלוונטיים בטענה כי הוא עצמו לא נכח במשרדים באותה עת. בעקבות זאת, חברי ההנהלה מסיעת מכבי התלוננו במכתב שנשלח אליו כי "ההתנהלות חורגת מהמקובל, אינה סבירה, מנוגדת לדין ופוגעת בזכויות ובחובות חברי ההנהלה".

בתגובה, המנכ"ל עדלי מרכוס שיגר מכתב לחברי ההנהלה ובו כתב כי הוא חושש מכך: "האיגוד אינו מתכוון להוציא מסמכים מחוץ למשרדי האיגוד, והם יוצגו לעיון בלבד במסגרת מסודרת, וזאת על מנת למנוע הוצאת הדיון המהותי והענייני מחדרי ההנהלה אל הזירה התקשורתית. המסמכים יוצגו במשרדי האיגוד בלבד, על ידי, וזאת בכפוף לתיאום מראש".

עדלי מרכוס גם ציין במכתבו: "עם כניסתי לתפקיד, קיבלתי את האיגוד במצב של גרעון מצטבר העולה על 2,000,000 ש"ח ואנו פועלים באחריות מלאה ובשיקול דעת מקצועי על מנת לייצב את האיגוד, לנהל אותו בתקציב מאוזן ולהחזיר את התחייבויותיו, תוך שמירה על רציפות תפקודית של פעילות הענף".

עדלי מרכוס (ראובן שוורץ)עדלי מרכוס (ראובן שוורץ)

האיגוד פנה למשרד הספורט לקבלת סיוע

לצד זאת, על פי פרוטוקול ישיבת ההנהלה מיום 31 ביולי 2025, כלומר כחודשיים וחצי לאחר שהיו"ר עידן מזרחי נכנס לתפקידו, רו"ח משה מועלם סקר את הדו"חות הכספיים של האיגוד וציין: "לאחר שנים רבות, ובזכות מדיניות פיקוח וניהול כלכלי טוב של תשלומים והוצאות לעובדים וספקים בשנתיים האחרונות, אין גירעון מצטבר, ואציין כי זו השנה הראשונה שהמאזן המצטבר חיובי. נתוני חציון א' במאזן בוחן לשנת 2025 מעידים על מצב מאוזן למרות מורכבות התזרים".

כלומר, עד לפני כחצי שנה היה נדמה כי מצבו של איגוד הכדוריד דווקא טוב ומאוזן כלכלית, גם כאשר עידן מזרחי ישב על כיסא היו"ר בתחילת כהונתו, אך כעת מתברר שלא כך המצב.

מכאן והלאה, האיגוד יצטרך להתמודד עם המשבר שנוצר ולאחרונה פנה למשרד התרבות והספורט על מנת שיסייע לו. אלא שהמדינה מעבירה תקציבים לאיגודים בהתאם לעמידה בקריטריונים - ובמקביל בימים האחרונים התברר כי לאיגוד הכדוריד אין מספיק נשים בהנהלה, כך שהוא לא עומד בחלק מהקריטריונים של משרד התרבות והספורט לקבלת כספי התמיכה, מה שעלול להיות עניין קריטי לעתידו.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

בסוף שנה האיגודים מדווחים למשרד התרבות והספורט על מצבם וממלאים דו"חות לצורך קבלת התקציבים. לאחרונה, בהנהלת איגוד הכדוריד גילו כי יש חמש נשים מתוך 17 חברי ההנהלה, כך שהן מהוות 29.41% מסך כלל חבריה - וכל עוד זה לא ישתנה ל-30% ומעלה, האיגוד לא יוכל לקבל תקציבים באופן מלא. כעת תוהים בענף כיצד הדבר קרה ומדוע אף אחד לא בדק עם אישור הרשימות בבחירות כי כמות הנשים בהנהלה עומדת באחד מתנאי הסף לקבלת התקציבים, מה שידוע לכל איגוד ואיגוד.

בעקבות זאת, המנכ"ל עדלי מרכוס פנה לחברי סיעת מכבי, שהיא האופוזיציה בהנהלה, וביקש למנות שתי חברות הנהלה חדשות מטעמה: "בהתאם להנחיות משרד התרבות והספורט ולכללי הממשל התאגידי החלים על איגודים, מרכז מכבי מחויב לייצוג של לפחות 30% נשים בהנהלת האיגוד, כפי שמתקיים ומיושם בפועל בסיעות 'הפועל' ו'עידן חדש'. לפיכך, נבקש כי לקראת הישיבה הקרובה תמנו שתי נשים חדשות כחברות הנהלה, וזאת במקום שני גברים, על מנת לעמוד בדרישות הייצוג כנדרש ובאופן מיידי".

