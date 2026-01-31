כעס מהחילוף? רונאלדו הטריל את אוהדי אל נאסר

הניצחון 0:3 של אל נאסר על אל חולוד הפך לעוד ערב חגיגי בקריירה של כריסטיאנו רונאלדו, אבל רגע אחד קטן לקראת הסיום הצליח להקפיץ את הדופק של אוהדי הקבוצה. בדקה ה-78, כשכבר היה ברור שהמשחק הוכרע, רונאלדו הוחלף וירד מהדשא כשהוא נראה עצבני, ממלמל לעבר הספסל ומנהל שיחה לא רגועה עם המאמן ז’ורז’ה ז’סוס. ברשתות החברתיות וביציעים נרשמה דריכות מיידית, מחשש לעימות פנימי מיותר.

בתקשורת הסעודית תיארו את הרגע ככזה ש”שיחק ברגשות של אוהדי אל נאסר”. לפי הדיווחים, “המראה של רונאלדו יורד בכעס מהדשא היה רגע שהטיל אימה על הקהל”, כאשר היו מי שחשבו כי הכוכב הפורטוגלי אינו מרוצה מההחלטה להוציאו, במיוחד על רקע העובדה שהוא עדיין חיפש שער נוסף והמשיך להפגין רעב. אחרים הזכירו כי “הדבר האחרון שאל נאסר צריכה עכשיו הוא עימות בין שני הפורטוגלים”.

רונאלדו פיזר את החשש

אלא שהדרמה התפוגגה כמעט באותה מהירות שבה נוצרה. דקות ספורות לאחר החילוף, רונאלדו כבר נראה מחויך, צוחק ומשוחח בנינוחות עם ז’סוס על הקווים. בתקשורת הסעודית מיהרו להרגיע וכתבו כי “CR7 פיזר את כל החששות”, וכי הכעס הראשוני היה רגעי בלבד, תוצאה של אדרנלין ותחרותיות ולא של בעיה אמיתית. “הכעס נעלם, החיוך חזר, והכול הוסדר בשיחה קצרה”, נכתב.

רונאלדו וז'סוס (רויטרס)

כך, ערב שהיה כמעט מושלם עבור אל נאסר חזר למסלולו הרגוע. רונאלדו כבש, הקבוצה ניצחה, והאירוע הקטן שהבהיל את האוהדים התברר כלא יותר מ”רגע דרמטי” בתוך לילה גדול. בתקשורת סיכמו זאת בפשטות: “רונאלדו אולי הטריל את הקהל לרגע, אבל בסוף הלילה כולם היו יכולים ללכת לישון בשקט”.