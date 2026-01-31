יום שבת, 31.01.2026 שעה 12:29
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

מיציץ' ומדר נרשמו נגד הפועל י-ם, בראיינט בחוץ

בשיאו של משבר הפועל ת"א קיבלה דווקא את הקריפטונייט שלה ומשחק הדחה בגביע נגד יונתן אלון ב-21:30: גם ג'ונס, אוטורו, וויינרייט ובלייקני בסגל

|
וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב נמצאת בעיצומו של משבר חריף אחרי שני הפסדים משפילים מאוד ביורוליג ולאחר ניצחון דחוק מאוד ולא מרשים כל כך נגד הפועל באר שבע/דימונה בליגה. עם כל זאת בראש, האדומים יארחו הערב (שבת, 21:30) את הפועל ירושלים במסגרת רבע גמר גביע המדינה.

אם כל הצרות לא מספיקות, אז דימיטריס איטודיס והשחקנים שלו יפגשו את הקריפטונייט שלהם, כאשר בארבעת המפגשים האחרונים נגד הפועל ירושלים הקבוצה האדומה מתל אביב הפסידה. זה כולל שני הפסדים והדחה מחצי גמר הפלייאוף שנה שעברה, הפסד בגמר גביע ווינר והפסד בליגה בתחילת החודש.

מבחינת הסגל, אז ים מדר נרשם אצל האדומים מה שאומר שבדיקת ה-MRI שעבר ככל הנראה לא הראתה משהו יוצא מגדר הרגיל, אבל אלייז’ה בראיינט לא משחק ועדיין פצוע. אגב, האמריקאי בספק גדול גם לשבוע הכפול ביורוליג ופסימיות גדולה בהפועל ת”א שישחק. שאר הזרים נגד ירושלים: וסיליה מיציץ’, דן אוטורו, איש וויינרייט וכריס ג’ונס.

המשחק הזה יתחיל שבוע עמוס במיוחד אצל הפועל תל אביב, כאשר לאחר מכן יש שבוע כפול ביורוליג עם משחק בחוץ נגד הכוכב האדום בלגרד ומשחק בבית נגד ולנסיה. המצב במועדון כבר לחוץ במיוחד ואין ספק שהפסדים נוספים בשבוע הזה יכולים לגרום לשינויים, אולי אפילו שינויים גדולים מאוד, בין אם בסגל, בצוות המקצועי ואולי אפילו על הקווים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */