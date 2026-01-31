מיציץ' ומדר נרשמו נגד הפועל י-ם, בראיינט בחוץ

הפועל תל אביב נמצאת בעיצומו של משבר חריף אחרי שני הפסדים משפילים מאוד ביורוליג ולאחר ניצחון דחוק מאוד ולא מרשים כל כך נגד הפועל באר שבע/דימונה בליגה. עם כל זאת בראש, האדומים יארחו הערב (שבת, 21:30) את הפועל ירושלים במסגרת רבע גמר גביע המדינה.

אם כל הצרות לא מספיקות, אז דימיטריס איטודיס והשחקנים שלו יפגשו את הקריפטונייט שלהם, כאשר בארבעת המפגשים האחרונים נגד הפועל ירושלים הקבוצה האדומה מתל אביב הפסידה. זה כולל שני הפסדים והדחה מחצי גמר הפלייאוף שנה שעברה, הפסד בגמר גביע ווינר והפסד בליגה בתחילת החודש.

מבחינת הסגל, אז ים מדר נרשם אצל האדומים מה שאומר שבדיקת ה-MRI שעבר ככל הנראה לא הראתה משהו יוצא מגדר הרגיל, אבל אלייז’ה בראיינט לא משחק ועדיין פצוע. אגב, האמריקאי בספק גדול גם לשבוע הכפול ביורוליג ופסימיות גדולה בהפועל ת”א שישחק. שאר הזרים נגד ירושלים: וסיליה מיציץ’, דן אוטורו, איש וויינרייט וכריס ג’ונס.

המשחק הזה יתחיל שבוע עמוס במיוחד אצל הפועל תל אביב, כאשר לאחר מכן יש שבוע כפול ביורוליג עם משחק בחוץ נגד הכוכב האדום בלגרד ומשחק בבית נגד ולנסיה. המצב במועדון כבר לחוץ במיוחד ואין ספק שהפסדים נוספים בשבוע הזה יכולים לגרום לשינויים, אולי אפילו שינויים גדולים מאוד, בין אם בסגל, בצוות המקצועי ואולי אפילו על הקווים.