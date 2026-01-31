יום שבת, 31.01.2026 שעה 12:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ג' דן
לוח תוצאות

שפט משחקים של היריבה של בנו והושעה משיפוט

שופט מאזור הצפון ניהל שני משחקים בהם נטלה חלק קבוצה המתחרה באותה ליגה מול הקבוצה שבנו משחק בה. בעקבות כך, הוא הושעה משיפוט לתקופה של 22 ימים

|
הכרטיס האדום (יונתן גינזבורג)
הכרטיס האדום (יונתן גינזבורג)

טענות על ניגודי עניינים ועל שיוך כזה או אחר של שופטים למועדונים מסוימים עולות מעת לעת בהקשרים של תלונות על קיפוח בהחלטות שיפוט. פנייה שהגיעה לאחרונה ל-ONE הצביעה של שופט מאזור הצפון, שניהל שני משחקים של קבוצת נערים ג' המתמודדת בצמרת הליגה מול הקבוצה בה משחק בנו. לטענת גורמים באותה קבוצה, במשחק נרשמו מספר פסיקות תמוהות של שופט המשחק, שהשפיעו על התוצאות שהושגו במשחקים.

מהטענות שהפנו אותם גורמים, השופט  החמיר בהחלטותיו בשני משחקים אותם ניהל: “האבא הגיע לשפוט פעמיים קבוצות מועדון שלנוק ‘במקרה’ או שלא במקרה, זה היה את הקבוצה שלנו, שמתמודדת בצמרת הטבלה מול הקבוצה שבה בנו משחק. במשחק הגביע בו הפסדנו 1:0 החלטותיו היו נגדנו, אבל לא קישרנו בין הדברים. במשחק הליגה בו הפסדנו, זה שבר כל שיא. אנחנו מרגישים שהוא הרחיק לכאורה את מלך השערים שלנו בכוונה, עם שני צהובים על התחזות ובעיטה בכדור. בנקודה הזו גילינו שהשופט הוא אבא של השחקן, הוא גם זה שביקש לשפוט את המשחק".

באיגוד השופטים הגיבו לטענות אלה: "למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי ללמד על פגם ולו הקטן ביותר באופן השיפוט הענייני של השופט במשחק זה, בו הורחק שחקן גם משורותיה של הקבוצה השנייה. אנו סמוכים ובטוחים ביושרו ומקצועיותו. גם בסרטונים שצורפו לתלונה לא מצאנו כל חריג בהתנהלות השופט".

באיגוד השופטים מבהירים, כי מבחינתם אין מדובר בניגודי עניינים המצדיק פסילת שופט משיפוט משחקים של קבוצות מהליגה שבה משחק בנו: "השופט הצהיר כנדרש טרם פתיחת העונה על זהות הקבוצה בה משחק בנו.  אין בכך כדי לפסול אותו מלשפוט בליגות השונות בהן יש קבוצה של המועדון אליו משתייך בנו, לרבות בליגה בה משחק בנו (למעט כמובן במשחקי הקבוצה עצמה בה הוא משחק). גם בליגות הבכירות כאשר שופט מנוע מסיבה כזו או אחרת מלשפוט קבוצה מסוימת, אין הדבר אומר שאינו שופט כלל באותה הליגה. בוודאי הדברים בתוקף כאשר מדובר ברמת דרג אזורי, כפי שמדובר במקרה הנדון". 

למרות הגיבוי שניתן לשופט, באיגוד השופטים לא פטרו את השופט, שניהל עוד שבעה משחקים אחרי המקרה המדובר, אך מעיון בכרטיסו באתר ההתאחדות לכדורגל, השופט, שחזר לשפוט השבוע, לא ניהל משחק משך 22 ימים. מאיגוד השופטים נמסר בסוגיה זו: "יחד עם האמור, בהחלט מצופה היה מהשופט להעיר את תשומת לבו של המשבץ האזורי לגבי רגישות המשחק הספציפי אליו שובץ בהקשר של מאבקי הצמרת. יש לציין כי מספר לא מבוטל של קבוצות מעורבות במאבקים אלו, לרבות הקבוצה של בנו. בהתאם לכך, הסוגיה טופלה במסגרת משמעתית של האזור, לרבות הטלת סנקציה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */