שפט משחקים של היריבה של בנו והושעה משיפוט

טענות על ניגודי עניינים ועל שיוך כזה או אחר של שופטים למועדונים מסוימים עולות מעת לעת בהקשרים של תלונות על קיפוח בהחלטות שיפוט. פנייה שהגיעה לאחרונה ל-ONE הצביעה של שופט מאזור הצפון, שניהל שני משחקים של קבוצת נערים ג' המתמודדת בצמרת הליגה מול הקבוצה בה משחק בנו. לטענת גורמים באותה קבוצה, במשחק נרשמו מספר פסיקות תמוהות של שופט המשחק, שהשפיעו על התוצאות שהושגו במשחקים.

מהטענות שהפנו אותם גורמים, השופט החמיר בהחלטותיו בשני משחקים אותם ניהל: “האבא הגיע לשפוט פעמיים קבוצות מועדון שלנוק ‘במקרה’ או שלא במקרה, זה היה את הקבוצה שלנו, שמתמודדת בצמרת הטבלה מול הקבוצה שבה בנו משחק. במשחק הגביע בו הפסדנו 1:0 החלטותיו היו נגדנו, אבל לא קישרנו בין הדברים. במשחק הליגה בו הפסדנו, זה שבר כל שיא. אנחנו מרגישים שהוא הרחיק לכאורה את מלך השערים שלנו בכוונה, עם שני צהובים על התחזות ובעיטה בכדור. בנקודה הזו גילינו שהשופט הוא אבא של השחקן, הוא גם זה שביקש לשפוט את המשחק".

באיגוד השופטים הגיבו לטענות אלה: "למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי ללמד על פגם ולו הקטן ביותר באופן השיפוט הענייני של השופט במשחק זה, בו הורחק שחקן גם משורותיה של הקבוצה השנייה. אנו סמוכים ובטוחים ביושרו ומקצועיותו. גם בסרטונים שצורפו לתלונה לא מצאנו כל חריג בהתנהלות השופט".

באיגוד השופטים מבהירים, כי מבחינתם אין מדובר בניגודי עניינים המצדיק פסילת שופט משיפוט משחקים של קבוצות מהליגה שבה משחק בנו: "השופט הצהיר כנדרש טרם פתיחת העונה על זהות הקבוצה בה משחק בנו. אין בכך כדי לפסול אותו מלשפוט בליגות השונות בהן יש קבוצה של המועדון אליו משתייך בנו, לרבות בליגה בה משחק בנו (למעט כמובן במשחקי הקבוצה עצמה בה הוא משחק). גם בליגות הבכירות כאשר שופט מנוע מסיבה כזו או אחרת מלשפוט קבוצה מסוימת, אין הדבר אומר שאינו שופט כלל באותה הליגה. בוודאי הדברים בתוקף כאשר מדובר ברמת דרג אזורי, כפי שמדובר במקרה הנדון".

למרות הגיבוי שניתן לשופט, באיגוד השופטים לא פטרו את השופט, שניהל עוד שבעה משחקים אחרי המקרה המדובר, אך מעיון בכרטיסו באתר ההתאחדות לכדורגל, השופט, שחזר לשפוט השבוע, לא ניהל משחק משך 22 ימים. מאיגוד השופטים נמסר בסוגיה זו: "יחד עם האמור, בהחלט מצופה היה מהשופט להעיר את תשומת לבו של המשבץ האזורי לגבי רגישות המשחק הספציפי אליו שובץ בהקשר של מאבקי הצמרת. יש לציין כי מספר לא מבוטל של קבוצות מעורבות במאבקים אלו, לרבות הקבוצה של בנו. בהתאם לכך, הסוגיה טופלה במסגרת משמעתית של האזור, לרבות הטלת סנקציה".