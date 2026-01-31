חי מהגמר: סבאלנקה - ריבאקינה 6:4, 4:6, 0:1

הגמר באליפות אוסטרליה לנשים מתקיים בשעה זו, כשארינה סבאלנקה ואלנה ריבאקינה נפגשות לקרב מסקרן במיוחד במלבורן. סבאלנקה, המדורגת 1 בעולם, מגיעה למשחק אחרי ניצחון משכנע 3:6, 2:6 על אלינה סביטולינה, משחק שבו לא נתנה לקריאת הפרעה מוקדמת לערער אותה בדרך להעפלה לגמר רביעי רצוף בטורניר. הניצחון הושג תוך 76 דקות בלבד והעמיק את הדומיננטיות שלה באוסטרליה, עם 26 ניצחונות ב-27 המשחקים האחרונים שלה במלבורן.

סבאלנקה פתחה את העונה בצורה מושלמת עם מאזן 0:11, כאשר כל הניצחונות הגיעו במערכות ישרות. אחרי שבוע מושלם בבריסביין שבו הגנה על התואר, היא אמנם נגררה לשלושה שוברי שוויון בטורניר הנוכחי, אך אף יריבה לא הצליחה לדחוף אותה למערכה שלישית. הכושר, הביטחון והעוצמה ההתקפית מציבים אותה כפייבוריטית גם בגמר הנוכחי.

מנגד, ריבאקינה העפילה לגמר לאחר ניצחון 6:7, 3:6 על ג'סיקה פגולה, במשחק שבו הפגינה חוסן מנטלי גדול והצילה שתי נקודות מערכה בשובר השוויון. קודם לכן הדיחה גם את איגה שביונטק, והיא מגיעה לגמר מבלי לאבד מערכה אחת לאורך ששת הסיבובים הראשונים. המדורגת 5 בעולם נמצאת ברצף של 19 ניצחונות ב-20 משחקים, לאחר זכיות בנינגבו ובגמר ה-WTA.

המשחק מהווה גם שחזור של גמר 2023, אז סבאלנקה גברה על ריבאקינה וזכתה בתואר. המאזן ביניהן עומד על יתרון קל לסבאלנקה, אך המפגשים האחרונים מלמדים על יריבות צמודה במיוחד. מדובר בגמר גראנד סלאם ראשון מאז ווימבלדון 2008 שבו שתי השחקניות הגיעו למעמד מבלי לאבד מערכה, נתון שממחיש עד כמה המפגש הזה מבטיח רמה גבוהה, עוצמה ומאבק עד הרגע האחרון.

מערכה ראשונה: 4:6 לריבאקינה

המערכה נפתחה באופן מפתיע עם שבירה של ריבאקינה כבר במשחק הראשון כשהיא לוקחת נקודות בקלות מול הגשת סבאלנקה. ריבאקינה שמרה על קצב גבוה והצליחה לשלוט במשחקונים הראשונים, כשסבאלנקה נאבקת לחזור ללחץ שלה. ריבאקינה הובילה את המערכה לאורך זמן עם משחק הגשה מוצלח ויכולת לסיים נקודות מהר, מה שנתן לה יתרון מוקדם.

ארינה סבאלנקה (רויטרס)

סבאלנקה הצליחה להחזיק את המשחקים שלה בבטחה לאחר ההתחלה הקשה, כולל החזקה אחת מושלמת ללא הפסד נקודה, מה שעזר לה להתקרב ל-3:2 במערכה. ריבאקינה המשיכה לשחק חזק, הצילה שתי נקודות שבירה עם אייסים כשנזקקה להם, ושימרה את היתרון שלה במספר גיימים. לבסוף היא גם ניצחה עם 4:6

גמר אליפות אוסטרליה נשים (רויטרס)

מערכה שנייה:

המערכה השנייה נפתחה באיזון גבוה, כשסבאלנקה הגיבה חזק אחרי האיבוד במערכה הראשונה והתחילה לקחת את השליטה על ידי החזקה בקצב. ריבאקינה עדיין השאירה חותם עם החזרות עמוקות ולחץ חוזר על ההגשה של סבאלנקה, אבל הטניסאית במקום הראשון בעולם הצליחה לשמור על הגיימים שלה.

אלנה ריבאקינה (רויטרס)

בגזרת המשחקונים הקריטיים סבאלנקה שמרה על יתרון קל, תוך שהיא מנצלת רגעי לחץ של ריבאקינה כדי לשמור על נקודות שבירה בסביבה שלה. ריבאקינה ניסתה להחזיר את הקצב שלה עם חבטות חזקות וחזרה מהקו האחורי, אבל סבאלנקה ידעה לתרגם נקודות חשובות לגיימים ולסמן התקרבות ל-4:6. בסיום המערכה השנייה, סבאלנקה סיימה היטב והביאה את המשחק לשוויון מערכות, כשהלחץ על ריבאקינה גדל לקראת המערכה המכריעה.