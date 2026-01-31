יום שבת, 31.01.2026 שעה 11:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

היחס ב-Winner להפתעה של טבריה מול חיפה

לפי המומחים, הפסד של הירוקים בסמי עופר שווה יחס של פי 8.80, כשניצחון ביתי מקבל יחס של פי 1.20. וגם: בית"ר י-ם, הפועל ת"א סל ורגל וברצלונה

|
שחקני מכבי חיפה (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי חיפה (חגי מיכאלי)

יום שבת הגדול כבר פה, ואנחנו מקבלים שורה של משחקים אדירים. בליגת העל, מכבי חיפה מארחת את עירוני טבריה, בית”ר ירושלים פוגשת את הפועל חיפה והפועל תל אביב מול מכבי נתניה. בספרד, ברצלונה יוצאת למשחק חוץ אצל אלצ’ה ובכדורסל, הפועל תל אביב פוגשת את הפועל ירושלים בגביע המדינה.

מכבי חיפה – עירוני טבריה

במפגש המרתק בסמי עופר יש פייבוריטית ברורה, כשניצחון של הירוקים מהכרמל מקבל יחס של פי 1.20. הפתעה של הקבוצה מעיר הכינרת מקבלת יחס של פי 8.80 וחלוקת נקודות מקבל גם כן יחס גבוה, של פי 6.10.

בית”ר ירושלים – הפועל חיפה

גם פה יחסי הכוחות מאוד ברורים, שכן קבוצה אחת מוליכה את הליגה והשנייה נאבקת בתחתית. ניצחון של הקבוצה מהבירה מקבל יחס של פי 1.35, כשהפתעה של החבורה החדשה של חיים סילבס תהיה שווה למהמרים יחס של פי 6.20. תיקו שווה יחס של פי 4.80.

שחקני בית"ר ירושלים (שחר גרוס)שחקני בית"ר ירושלים (שחר גרוס)

אלצ’ה – ברצלונה

מדובר על עוד מפגש עם פייבוריטית ברורה אך הפעם בספרד, כשניצחון של הקטלונים מקבל יחס של פי 1.25. סנסציה של העולה החדשה מקבלת יחס של פי 7.20, ותיקו יהיה שווה למהמרים יחס של פי 5.40.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

הפועל תל אביב – הפועל ירושלים

אחד המשחקים הכי מעניינים של הערב מגיע דווקא מהכדורסל, שם יש לנו קרב פיקנטי על חצי גמר הגביע. הפייבוריטים במפגש הם דימיטריס איטודיס וחניכיו, כשניצחון שלהם ביותר מ-5 נקודות קיבל יחס של פי 1.80. ניצחון של הקבוצה מהבירה בכל תוצאה או הפסד שלה עד 4 נקודות גם שווה יחס של פי 1.80, וניצחון של התל אביבים ב-5 נקודות בדיוק מקבל יחס של פי 9.00. 

שחקני הפועל תל אביב בטירוף (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב בטירוף (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב – מכבי נתניה 

בחזרה לליגת העל בכדורגל, שתי הקבוצות מגיעות נלהבות ובמומנטום חיובי, אך רק אחת פייבוריטית לפי ה-Winner וזאת הקבוצה המארחת, שניצחון שלה שווה יחס של פי 1.80. 3 נקודות של היהלומים מקבלים יחס של פי 3.85 ושוויון שווה יחס של פי 3.40.

