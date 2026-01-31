יום שבת, 31.01.2026 שעה 22:20
יום שבת, 31/01/2026, 22:00אצטדיון מרטינס ואלרוליגה ספרדית - מחזור 22
ברצלונה
דקה 19
0 1
שופט: אלחנדרו רואיס
אלצ'ה
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2429-2921אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20
מערכת ONE | 31/01/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
ראפיניה (רויטרס)
ראפיניה (רויטרס)

המחזור ה-22 של הליגה הספרדית ממשיך בשעה זו, כשאנחנו מקבלים מפגש מרתק, בו ברצלונה מתארחת אצל אלצ’ה. הקטלונים רוצים לוודא שהם נשארים בפסגה לעוד שבוע אחד לפחות, העולה החדשה מצידה תנסה  להרוס להם את התוכניות ולחולל סנסציה.

החבורה של האנזי פליק הצליחה להתאושש מהפנצ’ר לפני שני מחזורים, אז נכנעה 2:1 לריאל סוסיאדד, כשחזרה למסלול הניצחונות בליגה עם 0:3 על ריאל אוביידו בקאמפ נואו, בו היו כמה שערים מרהיבים, כולל חצי מספרת של לאמין ימאל. הבלאוגרנה גם הבטיחו מקום בשמינית גמר ליגת האלופות באמצע השבוע ובכלל המומנטום שם חיובי. 

מהצד השני, אדר סרביה וחניכיו דווקא נכנסו לסחרור ולכושר לא טוב בכלל, כשהם סופרים חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל הפסד לעולה חדשה אחרת, לבאנטה, במחזור האחרון, אז הם נכנעו לה 3:2. גם היום המארחת יודעת שטיול בפארק זה לא יהיה, אך היא מקווה להפתיע את ספרד.

הקבוצות כבר נפגשו ביניהן פעם אחת העונה, אז אלצ’ה לא עשתה לבארסה חיים קלים בכלל, אך לבסוף האלופה המכהנת יצאה עם הניצחון אחרי 1:3 בהר היהודים. הפעם האחרונה שהמארחת הוציאה נקודה מהקטלונים הייתה ב-2014 (!) אז זה היה תיקו ללא שערים.

מחצית ראשונה
  • '4
  • החמצה
  • ראפיניה ניסה להפתיע מרחוק, אך פנייה היה במקום
  • '2
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון לברצלונה. פרמין לופס קיבל כדור עומק נפלא והעביר רוחב ללאמין ימאל שנותר חופשי ברחבה, אך הוא לא הגיע בזמן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אלחנדרו רואיס הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד