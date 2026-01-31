יום שבת, 31.01.2026 שעה 22:39
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

מחצית: הפועל ת"א - הפועל י-ם 44:42

גביע המדינה בכדורסל, רבע גמר: משחק צמוד ביד אליהו, כשהארפר וקרינגטון רצו והחזירו את היתרון לחבורה של יונתן אלון. עופר ינאי שוב עורר סערה

וסיליה מיציץ' (חגי מיכאלי)
וסיליה מיציץ' (חגי מיכאלי)

ליגת ווינר סל יצאה לפגרה קצרה ובשעה זו אנחנו מקבלים את המפגש הראשון ברבע גמר גביע המדינה ויש שיגידו המסקרן ביותר, כאשר הפועל תל אביב פוגשת את הפועל ירושלים בקרב מרתק על הכרטיס לחצי הגמר בהיכל מנורה מבטחים שבתל אביב.

החבורה של דימיטריס איטודיס בעיצומו של משבר. שני הפסדים רצופים ביורוליג, כולל תבוסה 79:64 לבאיירן מינכן רק לפני יומיים מאוששים את המצב העגום של האדומים מת”א, שיודעים שהערב מדובר במשחק של להיות או לחדול, ולא תהיה להם הזדמנות לתקן את מה שיקרה.

מהצד השני, גם יונתן אלון וחניכיו לא מגיעים בשיא הכושר, כשהם ספגו הפסד יחסית מפתיע ביורוקאפ לפני שלושה ימים, עם 98:92 מול נפטונאס. בקבוצה מהבירה מבינים, בדיוק כמו הצד השני, שהערב יש להם רק הזדמנות אחת, בטח בהתחשב שמדובר בתואר שבו זכתה פעמיים ברציפות ואותו איבדה אשתקד.

אז יש רבים שיקראו להפועל י-ם ה”קריפטונייט” של הפועל ת”א, שכן הראשונה ניצחה בכל אחד מארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בכל המסגרות, כששניים מהם היו ממש העונה. איטודיס וחניכיו מנסים לשבור את הנאחס, בעוד שהירושלמים רוצים להמשיך את המנהג.

רבע ראשון: 20:21 להפועל ת”א

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, כריס ג’ונס, איש ויינרייט, תומר גינת ואיתי שגב.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, נמרוד לוי ואוסטין וויילי.

# 10:00 – 05:00: הארפר וקרינגטון העלו את החבורה של יונתן אלון ל-0:5 בפתיחה, לאחר מכן שתי הקבוצות החליפו סלים וההפרש נשמר על כנו. הירושלמים לא היו מדויקים מהעונשין ואפשרו להפועל ת”א לעלות ליתרון.

איתי שגב ואוסטין וויילי קופצים לכדור הפתיחה (חגי מיכאלי)איתי שגב ואוסטין וויילי קופצים לכדור הפתיחה (חגי מיכאלי)
גג'ארד הארפר בפעולה (חגי מיכאלי)

# 05:00 – 00:00: חדירות טובות של וסיליה מיצ’יץ השאירו את ההובלה אצל החבורה של דמיטריס איטודיס, אך קאשיוס ווינסטון נכנס טוב למשחק והחזיר את היתרון להפועל ירושלים. בסופו של דבר המילה האחרונה ברבע הייתה של דן אוטורו שחתם את התוצאה בהפרש של נקודה לטובת המארחת.

דן אוטורו מטביע (חגי מיכאלי)דן אוטורו מטביע (חגי מיכאלי)
איש וינרייט זורק (חגי מיכאלי)איש וינרייט זורק (חגי מיכאלי)
רועי הובר בפעולה (חגי מיכאלי)רועי הובר בפעולה (חגי מיכאלי)

רבע שני: 42:44 להפועל ירושלים

# 10:00 – 05:00: רועי הובר נכנס טוב לעניינים וצלף שלשה, אך אנטוניו בלייקני ענה לו מיד, ולא הסתפק בזה, כשעלה למספר דו ספרתי של נקודות כשאנחנו עוד לא בנקודת האמצע של הרבע השני. המשחק נעצר לאחר שעופר ינאי הורחק וסירב לצאת, כשהשופטים ושחקני הפועל ירושלים אף ירדו לחדר ההלבשה. המשחק חזק ו-ווינסטון הוריד ל-3 הפרש בלבד.

קאדין קרינגטון זורק (חגי מיכאלי)קאדין קרינגטון זורק (חגי מיכאלי)
אוסטין וויילי עולה לסל (חגי מיכאלי)אוסטין וויילי עולה לסל (חגי מיכאלי)

# 05:00 – 00:00: תומר גינת השיג אנד וואן בדקות חשובות ומיציץ’ המשיך לחדור חזק לתוך הצבע והעלה את היתרון של הפועל ת”א ל-8 נקודות הפרש. ג’ארד הארפר, שנתקע באוויר וקלע אנד וואן בלתי אפשרי על דן אוטורו, וחמש נקודות רצופות של קאדין קרינגטון השוו את המשחק, ואז הגיע ג’סטין סמית’ שהעלה את האורחת ליתרון עם דאנק מהדהד.

/* LAST / NEXT ROUNDs */