יום שבת, 31.01.2026 שעה 19:28
יום שבת, 31/01/2026, 19:00אצטדיון דייגו ארמנדו מראדונהליגה איטלקית - מחזור 23
פיורנטינה
דקה 29
1 0
שופט: פדריקו לה פנה
נאפולי
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4717-3522מילאן2
4313-2722רומא3
4320-3122נאפולי4
4217-3522יובנטוס5
4016-3722קומו6
3520-3022אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3027-3222בולוניה9
2934-2522אודינזה10
2929-2723ססואולו11
2531-2422קליארי12
2329-2022קרמונזה13
2326-1422פארמה14
2340-2122טורינו15
2334-2723גנואה16
1829-1322לצ'ה17
1734-2422פיורנטינה18
1437-1822ורונה19
1440-1923פיזה20
מערכת ONE | 31/01/2026 19:00
הרכבים וציונים
 
 
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

המחזור ה-23 של הליגה האיטלקית ממשיך בשעה זו, כשמנור סולומון ופיורנטינה מתארחים אצל נאפולי למשחק חוץ קשה ומסקרן במיוחד. הסגולים ינסו להמשיך בבריחה שלהם מהתחתית, התכולים חייבים לנצח אם הם רוצים להישאר במאבק האליפות.

מאז שסולומון הגיע לוויולה, הקבוצה הצליחה להתרומם קצת מהמקום האחרון ולתפוס מומנטום חיובי, אך דווקא כשהוא קיבל את המקום לראשונה ב-11 היא ספגה הפסד 2:1 מול קליארי, וגם באמצע השבוע, אומנם התחיל על הספסל, האורחת הערב נכנעה לקומו והודחה מהגביע וברור איפה מרכז המאמצים שלה נמצא.

בצד השני עומדת אימפריה. האלופה המכהנת חווה משבר משלה כשהיא לא ניצחה בשלושת המשחקים האחרונים שלה בכל המסגרות כולל שני הפסדים רצופים, ובמחזור האחרון כל אותות האזהרה של אנטוניו קוטנה הודלקו, כאשר הוא וחניכיו הובסו 3:0 מול יובנטוס. שמירה על התואר עדיין בהישג יד, אך היא מתרחקת והערב רק 3 נקודות הן אופציה.

מחצית ראשונה
  • '11
  • שער
  • שער! נאפולי עלתה ל-0:1: אלכס מרט שלח כדור ארוך, שהגיע עד אנטוניו ורגרה, שרץ כל הדרך לאחד על אחד, לא התבלבל וכבש
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. הרחקה לא טובה על ידי הגנת פיורנטינה, הכדור הגיע לגוטיירס שבעט מהאוויר החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פדריקו לה פנה הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד