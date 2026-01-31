הרכבים וציונים



מנור סולומון (IMAGO) מנור סולומון (IMAGO)

המחזור ה-23 של הליגה האיטלקית ממשיך בשעה זו, כשמנור סולומון ופיורנטינה מתארחים אצל נאפולי למשחק חוץ קשה ומסקרן במיוחד. הסגולים ינסו להמשיך בבריחה שלהם מהתחתית, התכולים חייבים לנצח אם הם רוצים להישאר במאבק האליפות.

מאז שסולומון הגיע לוויולה, הקבוצה הצליחה להתרומם קצת מהמקום האחרון ולתפוס מומנטום חיובי, אך דווקא כשהוא קיבל את המקום לראשונה ב-11 היא ספגה הפסד 2:1 מול קליארי, וגם באמצע השבוע, אומנם התחיל על הספסל, האורחת הערב נכנעה לקומו והודחה מהגביע וברור איפה מרכז המאמצים שלה נמצא.

בצד השני עומדת אימפריה. האלופה המכהנת חווה משבר משלה כשהיא לא ניצחה בשלושת המשחקים האחרונים שלה בכל המסגרות כולל שני הפסדים רצופים, ובמחזור האחרון כל אותות האזהרה של אנטוניו קוטנה הודלקו, כאשר הוא וחניכיו הובסו 3:0 מול יובנטוס. שמירה על התואר עדיין בהישג יד, אך היא מתרחקת והערב רק 3 נקודות הן אופציה.