"אולי עדיף שדני אבדיה לא ישחק באולסטאר"

המצב של דני אבדיה מעסיק בימים האחרונים את התקשורת בארצות הברית, ולא רק בהקשר של היכולת על הפרקט אלא גם סביב מצבו הפיזי והאפשרות שלא יוכל לקחת חלק באולסטאר הקרוב. אבדיה מתמודד במהלך החודש האחרון עם מתיחה בגב התחתון, ונע בין הספסל לפרקט, אך בחר להמשיך לשחק גם במחיר של כאבים. אבדיה עצמו אמר כבר בתחילת ינואר: “ברגע שאני עומד על שתי רגליים, אני יכול לשחק”, אמירה שמשקפת את הגישה שלו גם בתקופה הנוכחית.

על פי הדיווחים, לא היה שום סיכוי שאבדיה יוותר על המשחקים בוושינגטון, שם נבחר בדראפט ושיחק 4 עונות ראשונות בקריירה שלו, או בניו יורק, שם הוא נהנה מתמיכה רחבה של קהל ותקשורת ישראלית. אלא שדווקא מסע החוץ הזה הפך לנקודת שבר עבור פורטלנד. הקבוצה סיימה את השבוע במזרח עם מאזן 0 מ-3, כולל הפסדים דומים ליריבות צמרת כמו הניקס והסלטיקס, והפסד מתסכל במיוחד לוויזארדס. “אף אחד לא באמת שיחק טוב”, נכתב, ובמדיסון סקוור גארדן זה בא לידי ביטוי עם 20 איבודים ויחס ריבאונדים שלילי ברור.

“מצב מדאיג”

בארצות הברית מציינים כי המצב המדאיג באמת הוא זה של אבדיה עצמו. הוא החמיץ את המשחק בבוסטון, ומאז שחזר נראה “כצל של עצמו” בשני המשחקים האחרונים. לפי הפרשנויות, מצבו הפיזי של אבדיה הפך לסוג של מדד למצב הקבוצה כולה, שאיבדה את המומנטום החיובי, רשמה הפסד רביעי ברציפות וירדה שוב למאזן שלילי. “כל האנרגיות והווייבים הטובים של החודש האחרון פשוט נעצרו”, נכתב.

דני אבדיה (רויטרס)

למרות זאת, ביום ראשון אבדיה צפוי להיות מוכרז רשמית כאולסטאר לראשונה בקריירה שלו, אך כאן בדיוק עולה סימן השאלה הגדול. בתקשורת האמריקאית נכתב כי “פתאום שווה לשאול האם הוא בכלל יוכל לעלות לפרקט בלוס אנג'לס בסוף השבוע של האולסטאר”, ואף האם לא עדיף עבור פורטלנד להשבית אותו לפחות עד פגרת האולסטאר.

לפי ההערכות, האפשרות הזו אינה ירדה לחלוטין מהשולחן, גם אם היא עומדת בניגוד מוחלט לאופי הלוחמני של אבדיה. “הוא נלחם בכל הכוח נגד כל רעיון של החמצת משחקים”, צוין, אך בפורטלנד עשויים להידרש לקבל החלטה קרה, כזו שתאזן בין הרצון של הכוכב להיות על המגרש לבין טובת הקבוצה והבריאות שלו בטווח הארוך.