דקה 48: מכבי ת"א - בית"ר י-ם 2:3

המחזור ה-20 של ליגת העל לנוער ממשיך בשעה זו, כשבמוקד, מכבי תל אביב רוצה לנצל את המעידה של הפועל תל אביב ולהלחיץ אותה בפסגה, כשהיא מארחת את בית”ר ירושלים, שתנסה להפתיע. במקביל, מכבי נתניה מול מכבי פתח תקווה והפועל באר שבע פוגשת את הפועל פתח תקווה.

מכבי תל אביב – בית”ר ירושלים 2:3

המארחת השתרכה מאחורי הפועל ת”א, אך רק בשבוע שעבר הספיק לנצח אותה בדרבי 1:3 גדול וראתה אותה אתמול מאבדת נקודות נגד מכבי חיפה, כך שעם גדי ברומר על הקווים, בהיעדרותו הזמנית של דן רומן, היא יכולה לנצל את המעידה של שתיהן ולשפר את מצבה במרוץ האליפות. מנגד, הקבוצה מהבירה נמצאת בכושר גרוע במיוחד, עם ארבעה הפסדים רצופים בכל המסגרות וחייבת לנסות לצאת לדרך חדשה.

גדי ברומר, ממלא את מקומו של דן רומן (שחר גרוס)

ציון צמח, יעצור את רצף ההפסדים? (שחר גרוס)

שער! דקה 4, מכבי ת”א עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב של הצהובים הורחק על ידי הגנת האורחת, עד לאיתי זפרני שהשתלט בתוך הרחבה היטל בהגנה ובעט שטוח ולרשת.

איתי זפרני חוגג (שחר גרוס)

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

שער! דקה 22, המארחת הכפילה את היתרון: זפרני כמעט השלים צמד, אבל נעצר בידי השוער, הגנת ביתר לא הצליחה להרחיק והכדור הגיע ליואב חוניו שבנגיעה סובב לרשת וזה 0:2 למכבי ת”א.

יואב חוניו חוגג (שחר גרוס)

יואב חוניו חוגג (שחר גרוס)

שער! דקה 29, בית”ר צימקה ל-2:1: האורחת קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, אלכסנדר סוטסקוב ניגש לכדור והפציץ למרכז ולרשת.

אלכסנדר סוטסקוב רץ עם הכדור למרכז (שחר גרוס)

שער! דקה 36, בית”ר חזרה ל-2:2: ערבובייה ברחבה של מכבי. הכדור טייל בין כל הבלמים, עד שעמנואל כהן דחק לרשת.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (שחר גרוס)

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (שחר גרוס)

שער! דקה 38, מכבי שוב ביתרון: החבורה של גדי ברומר לא תוותר בקלות על ההזדמנות להיצמד להפועל. רוי גפני קיבל את הכדור מאגף שמאל ומול השוער לא התבלבל וגלגל לרשת וזה 2:3 למארחת.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

מכבי נתניה – מכבי פתח תקווה 0:0

שתי קבוצות שנמצאות במרחק 2 נקודות בלבד אחת מהשנייה, כשהיהלומים במקום החמישי והמלאבסים בשישי. המארחת באה במומנטום טוב אחרי שהנחילה תבוסה 0:4 לבית”ר י-ם, גם אצל האורחת התחושות לא רעות אחרי ניצחון 1:2 נגד ב”ש.

הפועל באר שבע – הפועל פתח תקווה 0:1

פה יש לנו שתי קבוצות בסיטואציה מעט שונה. זאת מבירת הנגב מגיעה אחרי הפסד לקבוצה השנייה של העיר פ”ת, אך היא עדיין חולמת על אליפות, מנגד המלאבסים עם שתי תוצאות תיקו רצופות נגד מכבי ת”א ומכבי חיפה וינסו היום אף לנצח.

שער! דקה 20, באר שבע עלתה ל-0:1: איזו טעות בהגנת האורחת. שחקני ההגנה של פ”ת ניסו להניע כדור מאחור, אך השוער החליק ואיתי ברמי ניצל את זה בשביל לגנוב את הכדור ולהבקיע.

הפועל כפר סבא – מ.ס אשדוד 0:0

במשחק שפתח את משחקי השבת בליגת הנוער, החבורה של דן קובליו וזו של אלעד גבאי נפרדו בחלוקת נקודות ללא שערים. שתי הקבוצות נמצאות בפלייאוף התחתון במרחק בטוח מהקו האדום.

הפועל עכו – מכבי הרצליה 1:1

נועלת הטבלה הצליחה לעלות ראשונה על הלוח עם שער של יונתן בן שמעון בדקה ה-68, אך האורחת הצליחה להשוות 4 דקות מאוחר יותר בזכור מייק מוגילבסקי, שקבע את תוצאת המשחק. המארחת נמצאת כאמור במקום האחרון עם 9 נקודות בלבד מ-21 משחקים, במרחק 5 נקודות מרמה”ש שמעל הקו האדום.

הפועל חיפה – הפועל קריית שמונה 1:3

האדומים מהכרמל פתחו חזק את המשחק עם שער של נועם טבוח כבר בדקה הרביעית, מוחמד כליב איזן את התוצאה בדקה ה-15, ואז המשחק נרגע עד המחצית השנייה. בדקה ה-74 עומר חאלד החזיר את היתרון למארחת וטבוח עם השני שלו קבע את תוצאת המשחק.