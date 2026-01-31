יום שבת, 31.01.2026 שעה 16:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4418-3620הפועל ת"א1
3923-4819מכבי ת"א2
3921-4420מכבי חיפה3
3623-3619הפועל ב"ש4
3530-5119מכבי נתניה5
3329-3719מכבי פ"ת6
2833-3619הפועל פ"ת7
2836-3019בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
2828-3020בני יהודה1
2829-2921מ.ס. אשדוד2
2730-3521הפועל כפ"ס3
2744-3621הפועל ראשל"צ4
2343-2621הפועל חיפה5
2233-2920הפועל רעננה6
2141-2421עירוני ק"ש7
2140-2321מכבי הרצליה8
1356-3321הפועל רמה"ש9
949-2321הפועל עכו10

דקה 48: מכבי ת"א - בית"ר י-ם 2:3

ליגת העל לנוער, מחזור 20: משחק אדיר בנס ציונה. האורחת חזרה מיתרון כפול, המארחת שבה להובלה. גם כעת: נתניה - מכבי פ"ת 0:0, ב"ש - הפועל פ"ת 0:0

|
איתי זפרני עם הכדור (שחר גרוס)
איתי זפרני עם הכדור (שחר גרוס)

המחזור ה-20 של ליגת העל לנוער ממשיך בשעה זו, כשבמוקד, מכבי תל אביב רוצה לנצל את המעידה של הפועל תל אביב ולהלחיץ אותה בפסגה, כשהיא מארחת את בית”ר ירושלים, שתנסה להפתיע. במקביל, מכבי נתניה מול מכבי פתח תקווה והפועל באר שבע פוגשת את הפועל פתח תקווה. 

מכבי תל אביב – בית”ר ירושלים 2:3

המארחת השתרכה מאחורי הפועל ת”א, אך רק בשבוע שעבר הספיק לנצח אותה בדרבי 1:3 גדול וראתה אותה אתמול מאבדת נקודות נגד מכבי חיפה, כך שעם גדי ברומר על הקווים, בהיעדרותו הזמנית של דן רומן, היא יכולה לנצל את המעידה של שתיהן ולשפר את מצבה במרוץ האליפות. מנגד, הקבוצה מהבירה נמצאת בכושר גרוע במיוחד, עם ארבעה הפסדים רצופים בכל המסגרות וחייבת לנסות לצאת לדרך חדשה.

גדי ברומר, ממלא את מקומו של דן רומן (שחר גרוס)גדי ברומר, ממלא את מקומו של דן רומן (שחר גרוס)
ציון צמח, יעצור את רצף ההפסדים? (שחר גרוס)ציון צמח, יעצור את רצף ההפסדים? (שחר גרוס)

שער! דקה 4, מכבי ת”א עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב של הצהובים הורחק על ידי הגנת האורחת, עד לאיתי זפרני שהשתלט בתוך הרחבה היטל בהגנה ובעט שטוח ולרשת.

איתי זפרני חוגג (שחר גרוס)איתי זפרני חוגג (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

שער! דקה 22, המארחת הכפילה את היתרון: זפרני כמעט השלים צמד, אבל נעצר בידי השוער, הגנת ביתר לא הצליחה להרחיק והכדור הגיע ליואב חוניו שבנגיעה סובב לרשת וזה 0:2 למכבי ת”א.

יואב חוניו חוגג (שחר גרוס)יואב חוניו חוגג (שחר גרוס)
יואב חוניו חוגג (שחר גרוס)יואב חוניו חוגג (שחר גרוס)

שער! דקה 29, בית”ר צימקה ל-2:1: האורחת קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, אלכסנדר סוטסקוב ניגש לכדור והפציץ למרכז ולרשת.

אלכסנדר סוטסקוב רץ עם הכדור למרכז (שחר גרוס)אלכסנדר סוטסקוב רץ עם הכדור למרכז (שחר גרוס)

שער! דקה 36, בית”ר חזרה ל-2:2: ערבובייה ברחבה של מכבי. הכדור טייל בין כל הבלמים, עד שעמנואל כהן דחק לרשת.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (שחר גרוס)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (שחר גרוס)
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (שחר גרוס)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (שחר גרוס)

שער! דקה 38, מכבי שוב ביתרון: החבורה של גדי ברומר לא תוותר בקלות על ההזדמנות להיצמד להפועל. רוי גפני קיבל את הכדור מאגף שמאל ומול השוער לא התבלבל וגלגל לרשת וזה 2:3 למארחת.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

מכבי נתניה – מכבי פתח תקווה 0:0

שתי קבוצות שנמצאות במרחק 2 נקודות בלבד אחת מהשנייה, כשהיהלומים במקום החמישי והמלאבסים בשישי. המארחת באה במומנטום טוב אחרי שהנחילה תבוסה 0:4 לבית”ר י-ם, גם אצל האורחת התחושות לא רעות אחרי ניצחון 1:2 נגד ב”ש.

הפועל באר שבע – הפועל פתח תקווה 0:1

פה יש לנו שתי קבוצות בסיטואציה מעט שונה. זאת מבירת הנגב מגיעה אחרי הפסד לקבוצה השנייה של העיר פ”ת, אך היא עדיין חולמת על אליפות, מנגד המלאבסים עם שתי תוצאות תיקו רצופות נגד מכבי ת”א ומכבי חיפה וינסו היום אף לנצח.

שער! דקה 20, באר שבע עלתה ל-0:1: איזו טעות בהגנת האורחת. שחקני ההגנה של פ”ת ניסו להניע כדור מאחור, אך השוער החליק ואיתי ברמי ניצל את זה בשביל לגנוב את הכדור ולהבקיע.

הפועל כפר סבא – מ.ס אשדוד 0:0

במשחק שפתח את משחקי השבת בליגת הנוער, החבורה של דן קובליו וזו של אלעד גבאי נפרדו בחלוקת נקודות ללא שערים. שתי הקבוצות נמצאות בפלייאוף התחתון במרחק בטוח מהקו האדום.

הפועל עכו – מכבי הרצליה 1:1

נועלת הטבלה הצליחה לעלות ראשונה על הלוח עם שער של יונתן בן שמעון בדקה ה-68, אך האורחת הצליחה להשוות 4 דקות מאוחר יותר בזכור מייק מוגילבסקי, שקבע את תוצאת המשחק. המארחת נמצאת כאמור במקום האחרון עם 9 נקודות בלבד מ-21 משחקים, במרחק 5 נקודות מרמה”ש שמעל הקו האדום.

הפועל חיפה – הפועל קריית שמונה 1:3

האדומים מהכרמל פתחו חזק את המשחק עם שער של נועם טבוח כבר בדקה הרביעית, מוחמד כליב איזן את התוצאה בדקה ה-15, ואז המשחק נרגע עד המחצית השנייה. בדקה ה-74 עומר חאלד החזיר את היתרון למארחת וטבוח עם השני שלו קבע את תוצאת המשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */