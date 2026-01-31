יום שבת, 31.01.2026 שעה 20:48
יום שבת, 31/01/2026, 19:30אצטדיון סמי עופר - 24,184 צופיםליגת העל Winner - מחזור 21
עירוני טבריה
שער והיב חביבאללה (4)
דקה 60
2 1
שופט: עומר בירן
שער גיא מלמד (24)
שער קני סייף (36)
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4621-4520בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 31/01/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
קנגי' חורה ו-והיב חביבאלה (עמרי שטיין)
קנגי' חורה ו-והיב חביבאלה (עמרי שטיין)

יום שבת הוא יום גדול של כדורגל, בטח בליגת העל שלנו, כשהמשחק האחרון של הערב משוחק בשעה זו, כאשר מכבי חיפה מארחת את עירוני טבריה בסמי עופר. הירוקים מהכרמל רוצים להתאושש מהתבוסה 4:1 למכבי נתניה, החבורה של אלירן חודדה תנסה להימנע מהסתבכות בתחתית.

אז החבורה של ברק בכר הייתה בכושר פשוט נהדר ובגרף עלייה מתמיד, כשהיא מצאה את עצמה על גג העולם כשהביסה 1:4 את מכבי תל אביב בבית, אך דווקא לאחר מכן, היא חטפה את אותה התוצאה באצטדיון מרים, מה שהוריד אותה קצת לקרקע. המארחת מבינה שהיום זאת הזדמנות פז לחזור למסלול הניצחונות, נגד קבוצה בכושר לא טוב.

מהצד השני, הקבוצה מעיר הכינרת הייתה נראית כמו המרעננת הרשמית של הליגה, אך מאז לא ניצחה בשלושה משחקים רצופים, שכללו שני שערי זכות בלבד, ועכשיו הם חזרו למעבי התחתית וברור להם שנקודות במשחק הקשה היום עלולות להתברר כקריטיות.

מכבי חיפה זוכרת טוב מאוד את ההתמודדות הקודמת שלה מול טבריה, כשבמשחק החזרה של ברק בכר לתפקיד הוא היה בדרך לניצחון בכורה, אך אז בא גיא חדידה, ששיבש לו את התוכניות עם שער בדקה ה-96. מדובר בעוד מוטיבציה חשובה לירוקים, ובעוד תקווה לאורחת הערב. 

מחצית שניה
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • שון גולדברג דרך על ניב גוטליב וקיבל את הכרטיס הצהוב
  • '53
  • החמצה
  • איזו הזדמנות לשוויון של טבריה. חביבאללה העביר לאגף ימין לדוד קלטינס שהגביה לרחבה, סק הרחיק עד לבלילתי, שהשתלט ובעט לשער הכדור פגע בבלם הסנגלי הטעה את ירמקוב, ורק המשקוף הציל את מכבי חיפה מספיגה
והיב חביבאללה מול ינון פיינגזיכט ופיטר אגבה (עמרי שטיין)והיב חביבאללה מול ינון פיינגזיכט ופיטר אגבה (עמרי שטיין)
  • '51
  • החמצה
  • מאותה קרן הגיעה החמצה ענקית של ינון פיינגזיכט. הכדור הגיע לשחקן הצעיר שהיה פנוי במרחק 3 מטרים לערך מהשער החשוף, אך הוא לא הצליח לסדר את הגוף והכדור רק פגע בו והלך החוצה
  • '50
  • החמצה
  • דקה 50: קנג’י חורה עביר רוחב לקני סייף שבעט בנגיעה על מלמד, הכדור החוזר הגיע לקיצוני הישראלי האמריקאי שבעט שוב, וסחט מעידו שרון הדיפה גדולה לקרן
  • '47
  • החמצה
  • דקה 47: והיב חביבאללה התגבר על עבדולאי סק ופרץ לרחבה, אך הגיע לזווית קשה לבעיטה והעביר כדור רוחב לבלילתי שבעט חלש ולידיים של ירמקוב
מחצית ראשונה
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • פיראס אבו עקל קיבל את הכרטיס הצהוב אחרי עבירה גסה על חורה
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
קני סייף חוגג (עמרי שטיין)קני סייף חוגג (עמרי שטיין)
  • '35
  • שער
  • שער! דקה 35, הירוקים הופכים ל-1:2: קני סייף העביר כדור עומק לבטאיי שפרץ לרחבה וניסה למסור כדור רוחב, הגנת טבריה לא הצליחה להרחיק, הכדור הגיע חזרה לסייף שגלגל את זה לרשת הרחוקה
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • סמביניה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון של המשחק
גיא מלמד חוגג (עמרי שטיין)גיא מלמד חוגג (עמרי שטיין)
גיא מלמד וסדריק דון חוגגים (עמרי שטיין)גיא מלמד וסדריק דון חוגגים (עמרי שטיין)
  • '24
  • שער
  • שער! דקה 24, מכבי חיפה השוותה ל-1:1: מי אם לא גיא מלמד? החלוץ ניצל ערבובייה ברחבה כדי לכבוש את השישי שלו בעשרת המשחקים האחרונים
סדריק דון בועט (עמרי שטיין)סדריק דון בועט (עמרי שטיין)
  • '21
  • החמצה
  • איום ראשון לשער של הירוקים. קני סייף משך אליו שני שחקני הגנה לאגף ומצא את דון שהיה במרחק 20 מטרים לערך מהשער, קשר הרכש החדש ניסה את מזלו אך הבעיטה שלו הלכה גבוה ורחוק מהמסגרת
שון גולדברג מול אלי בלילתי (עמרי שטיין)שון גולדברג מול אלי בלילתי (עמרי שטיין)
  • '20
  • אחר
  • אחרי השער שספגה, הקבוצה של ברק בכר נכנסה לעניינים ושלטה יותר בכדור, אבל עדיין לא הצליחה לסכן את השער של עידו שרון
  • '12
  • החמצה
  • האורחת לא באה להיות תפאורה במשחק הערב, הגבהה של חביבאללה הגיעה לגולאני שהוריד עם הראש לניב גוטליב, אך האחרון בעט גבוה ומעל המסגרת
שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)אלי בלילתי ודניאל גולאני חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)
  • '4
  • שער
  • שער! דקה 4, עירוני טבריה עלתה ל-0:1: קרן של האורחת הגיע לראשו של והיב חביבאללה, שהיה לבדו במרכז הרחבה ונגח לרשת של ירמקוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • עומר בירן הוציא לדרך את ההתמודדות
ברק בכר מחוייך (עמרי שטיין)ברק בכר מחוייך (עמרי שטיין)
אלירן חודדה (עמרי שטיין)אלירן חודדה (עמרי שטיין)
ברק בכר ואלירן חודדה (עמרי שטיין)ברק בכר ואלירן חודדה (עמרי שטיין)
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד