דורון בן דור
|
31/01/2026 19:30
קנגי' חורה ו-והיב חביבאלה (עמרי שטיין)
יום שבת הוא יום גדול של כדורגל, בטח בליגת העל שלנו, כשהמשחק האחרון של הערב משוחק בשעה זו, כאשר מכבי חיפה מארחת את עירוני טבריה בסמי עופר. הירוקים מהכרמל רוצים להתאושש מהתבוסה 4:1 למכבי נתניה, החבורה של אלירן חודדה תנסה להימנע מהסתבכות בתחתית.
אז החבורה של ברק בכר הייתה בכושר פשוט נהדר ובגרף עלייה מתמיד, כשהיא מצאה את עצמה על גג העולם כשהביסה 1:4 את מכבי תל אביב בבית, אך דווקא לאחר מכן, היא חטפה את אותה התוצאה באצטדיון מרים, מה שהוריד אותה קצת לקרקע. המארחת מבינה שהיום זאת הזדמנות פז לחזור למסלול הניצחונות, נגד קבוצה בכושר לא טוב.
מהצד השני, הקבוצה מעיר הכינרת הייתה נראית כמו המרעננת הרשמית של הליגה, אך מאז לא ניצחה בשלושה משחקים רצופים, שכללו שני שערי זכות בלבד, ועכשיו הם חזרו למעבי התחתית וברור להם שנקודות במשחק הקשה היום עלולות להתברר כקריטיות.
מכבי חיפה זוכרת טוב מאוד את ההתמודדות הקודמת שלה מול טבריה, כשבמשחק החזרה של ברק בכר לתפקיד הוא היה בדרך לניצחון בכורה, אך אז בא גיא חדידה, ששיבש לו את התוכניות עם שער בדקה ה-96. מדובר בעוד מוטיבציה חשובה לירוקים, ובעוד תקווה לאורחת הערב.
מחצית שניה
-
'56
- שון גולדברג דרך על ניב גוטליב וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'53
- איזו הזדמנות לשוויון של טבריה. חביבאללה העביר לאגף ימין לדוד קלטינס שהגביה לרחבה, סק הרחיק עד לבלילתי, שהשתלט ובעט לשער הכדור פגע בבלם הסנגלי הטעה את ירמקוב, ורק המשקוף הציל את מכבי חיפה מספיגה
-
'51
- מאותה קרן הגיעה החמצה ענקית של ינון פיינגזיכט. הכדור הגיע לשחקן הצעיר שהיה פנוי במרחק 3 מטרים לערך מהשער החשוף, אך הוא לא הצליח לסדר את הגוף והכדור רק פגע בו והלך החוצה
-
'50
- דקה 50: קנג’י חורה עביר רוחב לקני סייף שבעט בנגיעה על מלמד, הכדור החוזר הגיע לקיצוני הישראלי האמריקאי שבעט שוב, וסחט מעידו שרון הדיפה גדולה לקרן
-
'47
- דקה 47: והיב חביבאללה התגבר על עבדולאי סק ופרץ לרחבה, אך הגיע לזווית קשה לבעיטה והעביר כדור רוחב לבלילתי שבעט חלש ולידיים של ירמקוב
מחצית ראשונה
-
'43
- פיראס אבו עקל קיבל את הכרטיס הצהוב אחרי עבירה גסה על חורה
-
'35
- שער! דקה 35, הירוקים הופכים ל-1:2: קני סייף העביר כדור עומק לבטאיי שפרץ לרחבה וניסה למסור כדור רוחב, הגנת טבריה לא הצליחה להרחיק, הכדור הגיע חזרה לסייף שגלגל את זה לרשת הרחוקה
-
'33
- סמביניה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון של המשחק
-
'24
- שער! דקה 24, מכבי חיפה השוותה ל-1:1: מי אם לא גיא מלמד? החלוץ ניצל ערבובייה ברחבה כדי לכבוש את השישי שלו בעשרת המשחקים האחרונים
-
'21
- איום ראשון לשער של הירוקים. קני סייף משך אליו שני שחקני הגנה לאגף ומצא את דון שהיה במרחק 20 מטרים לערך מהשער, קשר הרכש החדש ניסה את מזלו אך הבעיטה שלו הלכה גבוה ורחוק מהמסגרת
-
'20
- אחרי השער שספגה, הקבוצה של ברק בכר נכנסה לעניינים ושלטה יותר בכדור, אבל עדיין לא הצליחה לסכן את השער של עידו שרון
-
'12
- האורחת לא באה להיות תפאורה במשחק הערב, הגבהה של חביבאללה הגיעה לגולאני שהוריד עם הראש לניב גוטליב, אך האחרון בעט גבוה ומעל המסגרת
-
'4
- שער! דקה 4, עירוני טבריה עלתה ל-0:1: קרן של האורחת הגיע לראשו של והיב חביבאללה, שהיה לבדו במרכז הרחבה ונגח לרשת של ירמקוב
-
'1
- עומר בירן הוציא לדרך את ההתמודדות