מסתמן: לבכר יוצע חוזה אחרי רבע גמר הגביע

במכבי חיפה ינסו הערב (שבת, 19:30) בסמי עופר לעיניי אצטדיון ירוק לחלוטין של 30 אלף אוהדים לחזור למסלול הניצחונות ללא תקלות מיוחדות מול עירוני טבריה. מעבר לרצון לתקן את הרושם מהתקלה האחרונה מול מכבי נתניה, שם הקבוצה ספגה 4 שערים וירדה למקום החמישי, במכבי חיפה יודעים שבמשחקים מהסוג שיהיה היום לא ניתן לרגע למצמץ בהם ואסור להיות מופתעים, בעיקר אחרי שטבריה של העונה כבר עשתה לא מעט תוצאות טובות מול הגדולות.

"טבריה מוקש לא קטן ויגיעו להילחם. אנחנו צריכים להיות מאוד חכמים במשחק מהסוג הזה ולנסות להכריע את המפגש בתמיכת הקהל כבר בחלק הראשון של המשחק", אמרו בקבוצה. המאמן ברק בכר יבצע מספר שינויים צפויים בהרכב, כאשר הראשון שבהם חזרתו של אלוף אפריקה עבדולאי סק למרכז ההגנה על חשבון ליסב עיסאת המוצהב.

סק יחזור לשתף פעולה עם שון גולדברג, כאשר ינון פיינגזיכט הצעיר יחזור להרכב בגלל שפייר קורנו מוצהב. שינוי נוסף ומעניין הוא הצבתו של סדריק דון בקישור. במהלך השבוע דון תורגל לא אחת כשחקן כנף, אבל בכר מעדיף את דון היצירתי בעמדה היותר טבעית שלו כשחקן 8 כאשר קני סייף יפתח על חשבון סילבה קאני, שבעקבות החתמתו של מנואל בנסון יתקשה לראות חולצת הרכב בעתיד הקרוב.

בנסון באימון מכבי חיפה (עמרי שטיין)

בכר בדרך לחוזה חדש?

למכבי חיפה מצפה משחק הערב ובשלישי מול מ.ס כפר קאסם במסגרת רבע גמר גביע המדינה. הירוקים נכון להיום לא עוסקים בסוגיית המאמן לעונה הבאה, אבל הערכה מדברת על כך שהמועדון יציע לברק בכר הארכת חוזה רק לאחר משחק רבע גמר הגביע, דבר שייתן שקט תעשייתי למערכת.

במקביל לרצון לעמוד ביעדים שלה העונה, הקבוצה ממשיכה לבנות את עצמה לעונה הבאה עם חיזוק של שחקנים דוגמת בנסון וסדריק דון, כמו גם שילובם של לא מעט שחקנים צעירים ו-ותיקים כאחד, דבר שמסב נחת לראשי המועדון, כאשר גולת הכותרת מבחינת כולם הוא שיתוף הפעולה המלא בין ראשי הצוות המקצועי ברק בכר והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב.

סדריק דון (חגי מיכאלי)

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, פיטר אגבה, סדריק דון, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, קני סייף וגיא מלמד.