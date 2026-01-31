הרכבים וציונים



ירדן שועה עם הכדור (רדאד ג'בארה) ירדן שועה עם הכדור (רדאד ג'בארה)

עוד שבת של כדורגל בליגת העל, כשהמחזור ה-21 כבר בעיצומו ובשעה זו בית”ר ירושלים מארחת את הפועל חיפה בטדי. הקבוצה מהבירה רוצה 3 נקודות על מנת להבטיח את מקומה בפסגה לעוד שבוע אחד לפחות, החבורה הטרייה של חיים סילבס חייבת לשים סטופ למומנטום השלילי ולברוח מהתחתית.

ברק יצחקי וחניכיו עוד מנסים להתרגל לסיטואציה החדשה שלהם, כמוליכי הטבלה. המארחת החזיקה במאזן מדהים של שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, אך זה נקטע במחזור האחרון, עם 1:1 נגד מ.ס אשדוד בחוץ. על הירושלמים להראות שזה היה רק פנצ’ר ולחזור לנצח, כשהם יאלצו גם להסתדר ללא עומר אצילי, שמחלים מפציעה

בצד השני, המצב של הקבוצה מהכרמל לא מזהיר במיוחד. בצל סערת ג’בון איסט, שחתם רק אתמול בפועל באר שבע, מה שהוביל לכך שאוהדים פוצצו את האימון והחלוץ הושאר מחוץ לסגל, יש לאדומים מאמן חדש, שינסה בכל כוחו לקחת את הנקודות היום, כי גם ברמה המקצועית הם לא ניצחו כבר בשישה משחקים ברצף בכל המסגרות.

במסגרת מפגשי העבר, הקבוצות שיחקו אחת נגד השנייה פעמיים העונה, כשבגביע הטוטו זה נגמר ב-0:5 מוחץ לבית”ר י-ם, והיא יצאה עם ידה על העליונה גם במסגרת הליגה, עם 2:3 לא פשוט בכלל בסמי עופר. מנגד, הפועל חיפה ניצחה במפגש האחרון בין הקבוצות בעונה שעברה.