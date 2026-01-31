יום שבת, 31.01.2026 שעה 19:29
יום שבת, 31/01/2026, 19:15אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 21
הפועל חיפה
דקה 13
0 0
שופט: שניר לוי
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14
גיא בן זיו | 31/01/2026 19:15
הרכבים וציונים
 
 
ירדן שועה עם הכדור (רדאד ג'בארה)

עוד שבת של כדורגל בליגת העל, כשהמחזור ה-21 כבר בעיצומו ובשעה זו בית”ר ירושלים מארחת את הפועל חיפה בטדי. הקבוצה מהבירה רוצה 3 נקודות על מנת להבטיח את מקומה בפסגה לעוד שבוע אחד לפחות, החבורה הטרייה של חיים סילבס חייבת לשים סטופ למומנטום השלילי ולברוח מהתחתית.

ברק יצחקי וחניכיו עוד מנסים להתרגל לסיטואציה החדשה שלהם, כמוליכי הטבלה. המארחת החזיקה במאזן מדהים של שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, אך זה נקטע במחזור האחרון, עם 1:1 נגד מ.ס אשדוד בחוץ. על הירושלמים להראות שזה היה רק פנצ’ר ולחזור לנצח, כשהם יאלצו גם להסתדר ללא עומר אצילי, שמחלים מפציעה

בצד השני, המצב של הקבוצה מהכרמל לא מזהיר במיוחד. בצל סערת ג’בון איסט, שחתם רק אתמול בפועל באר שבע, מה שהוביל לכך שאוהדים פוצצו את האימון והחלוץ הושאר מחוץ לסגל, יש לאדומים מאמן חדש, שינסה בכל כוחו לקחת את הנקודות היום, כי גם ברמה המקצועית הם לא ניצחו כבר בשישה משחקים ברצף בכל המסגרות.

במסגרת מפגשי העבר, הקבוצות שיחקו אחת נגד השנייה פעמיים העונה, כשבגביע הטוטו זה נגמר ב-0:5 מוחץ לבית”ר י-ם, והיא יצאה עם ידה על העליונה גם במסגרת הליגה, עם 2:3 לא פשוט בכלל בסמי עופר. מנגד, הפועל חיפה ניצחה במפגש האחרון בין הקבוצות בעונה שעברה.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט שניר לוי הוציא את המשחק לדרך!
